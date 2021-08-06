د. أحمد شندي يكتب: سرقة العقول طغت علي سرقة الأموال



السرقة لا تقتصر على أمَّة من الأمم أو شعب من الشعوب، بل هي ظاهرة إنسانية، فهي كالموت عامٌّ خاصٌّ. عام من حيث وجودها لدى جميع الأمم، وخاص لأن كل أمَّة تسرق بطريقتها الخاصة.

وعلى الرغم من شيوع هذه الظاهرة فإن الأمم تتفق على تحريمها وتجريمها. فقد حرّمتها كل الأديان السماوية وغير السماوية. فالوصايا العشر التي أوحيت إلى النبي موسى (ع) (1463 ـــــ 1316 ق.م.) والتي أقرها السيد المسيح (ع) (4 ق.م. ـــــ 30/33م) تضمِّنت تحريم السرقة: ” لا تقتل، لا تزنِ، لا تسرق، لا تشهد زوراً، إلخ.”. أما المبادئ الخمسة التي وضعها بوذا (563 ـ 483 ق.م.) فهي قريبة من ذلك: ” لن اقتل أي كائن حي، لن أسرق، لن أمارس الزنا، لن أكذب، لن أشرب المسكرات”. وتحريم السرقة في جميع الأديان والفلسفات يدلّ كذلك على وجودها في جميع الأمم ومختلف العصور.

في عالمنا اليوم بات هناك العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان، وملكية الأراضي وسيادتها، وتقليد الماركات التجارية وسرقة أفكار الآخرين الأدبية والفنية والصناعية، رغم المعاهدات والمواثيق الدولية، وحتى سرقة العقول واستدراجها للهجرة إلى الدول المتقدمة، تتنج بسبب الوضع البائس في البلدان النامية، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، وعدم اتاحة بيئة البحث العلمي المناسبة، أو الاهتمام والانفاق على البحث العلمي ورعاية المبدعين.

ولا نلوم أي إنسان يبحث عن معلومة أو خبر، في أن يجده بسرعة وسهولة مع تقدم وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن زيادة انتشار المعلومات وكثافتها يجعلها غير خاضعة للتدقيق والتحقق من صحتها، خاصة مع تكرارها على أكثر من موقع، وهو ما يجعل المستخدم متأكداً من صحة تلك المعلومة أو الخبر ويشترك مع الآخرين في جريمة إعادة نشره باعتباره خبراً صحيحاً.

لقد بدأت الحروب تتخذ أشكالاً بعيدة عن إصابة الجسم وقتل العدو، وبات التركيز اليوم على سرقة العقل وتحييده وإضعاف قدراته على التفكير المنطقي السليم والوعي بحجم الجريمة الكبرى التي تستهدف الأوطان والمجتمعات، ولعل دولنا هي الأكثر استهدافاً لمثل هذه الحروب الفكرية، وظهر ذلك جلياً في دول عربية كثيرة مثل العراق واليمن ولبنان وسوريا وليبيا وتونس بينما تنتظر دول أخرى دورها على القائمة.

وعلاوة علي ذلك يمكن للمهاجم أن ينشئ مثلا حساب على فيسبوك، او حساب ايميل، أو حساب سكايب, باسم مستعار أو باسم مطابق لاسم صديق لك أو لاسم شخص تعرفه بنية انتحال الشخصية.

يمكن لمنتحل الشخصية استغلال الثقة للحصول على معلومات ما أو لاستجرارك لإضافته إلى مجموعة سرية معينة وما إلى ذلك.

في كثير من الأحيان يستطيع منتحلو الشخصية خداع ضحاياهم باستخدام مهارات التحايل دون الحاجة لمقدرات تقنية لذلك يعتبر انتحال الشخصية من أساليب الهندسة الاجتماعية Social Engineering.

بالطبع الحصول على كلمة سر لحساب شخص ما في فيسبوك واستغلال حسابه لانتحال شخصيته يسهل مهمة الحصول على المعلومات بشكل كبير جدا, كما يسهل أيضا استغلال الحساب المخترق لاختراق حسابات جديدة عبر استخدام الحساب المخترق لسرقة كلمات السر بالاحتيال مثلا.



باختصار:

سرقة الأفكار ونحتها ليس أقل وطأة من سرقة المال أو سرقة شيء مادي، فهي من أبشع أنواع السرقات وأقذرها. ولا تقل بأي حال من الأحوال عن سرقة كُلية من مريض مُخدّر، فكلاهما ملكية شخصية لفردٍ بعينه.

وللأسف فإن قوانين الملكية الفكرية في بلادنا لا تزال غير منتشرة أو فعّالة. ولأن العالم أصبح قرية صغيرة متصلة عبر شبكات الانترنت، فإن تسجيل كل حرف نكتبه للاحتفاظ بحقوق المؤلف، أمر مستحيل. كما أنّ عقوبة انتهاك الملكية الفكرية، ليست مشجعة كي تدفع المؤلفين لتوثيق ما يكتبون. لذا أعتقد أنه من الواجب أن نبدأ بتدريس ثقافة الملكية الفكرية في المدارس ولأطفالنا. ونُدخل ذلك في أمثلة الكبائر التي نُخبرهم عنها: لا تقتل. لا تزني. لا تسرق. لا تكذب. ولا تسطُ على فكرة غيرك.