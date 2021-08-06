ياسر عبيدو يكتب: طلاق بيل وميلندا لصحة الشركة



بدأت خفايا واسرار ثاني أغلى طلاق في التاريخ بين قطب مايكروسوفت "بيل جيتس" وزوجته ميلندا، بالتسلل على استحياء لتحتل الواجهة، عقب كشف صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تفاصيل العلاقة "غير اللائقة" التي جمعت بين الملياردير الأمريكي وإحدى موظفات الشركة، والتي أجبرته على التنحي قبل أقل من عام عن منصبه في مايكروسوفت.

وأشارت صحيفة الأمريكية إلى أن أعضاء مجلس إدارة مايكروسوفت، أجبروا جيتس على التنحي في 2020، عقب اكتشاف علاقة جنسية ربطته بإحدى مهندسات الشركة، واستمرت لسنوات طويلة قبل كشف تفاصيلها على يد المهندسة نفسها.

وخضع جيتس بسببها للتحقيق الرسمي مع أعضاء مجلس الإدارة للتأكد من تصريحات المهندسة، كما تعاقدوا مع شركة محاماة لإجراء التحقيق في أواخر عام 2019، إلا أن غيتس قرر الانسحاب من الشركة، وتقديم استقالته، قبل الانتهاء الرسمي من تحقيق مجلس الإدارة.

وصرح أحد أعضاء مجلس إدارة مايكروسوفت قائلًا "لم يعد مناسبا لجيتس أن يشغل منصب مدير الشركة، التي أسسها وقادها لعقود".

فيما صرح آخر قائلًا "استقال قبل اكتمال تحقيق مجلس الإدارة وقبل أن يتخذ مجلس الإدارة قراراً رسميّاً بشأن هذه المسألة".

أما الصادم حقًا ما جاء على لسان متحدث باسم جيتس لـ"وول ستريت جورنال"، والذي أكد فيه أن الملياردير الأمريكي على علاقة غرامية لما يزيد على 20 عامًا كاملة، إلا أنها انتهت بشكل ودي، مشيرًا إلى أن قرار استقالة جيتس لا يتعلق بفضيحة جنسية كما أشيع مؤخرًا، وأن قراره جاء لتخصيص مزيد من الوقت للأعمال الخيرية.

وأعلن بيل جيتس وزوجته ميليندا في وقت سابق قرار الانفصال عقب مسيرة زواج استمرت 27 عامًا وأثمرت 4 أبناء.

وتشكل ثروة جيتس ذات 146 مليار دولار أزمة حقيقية خاصة مع حصول طليقته ميليندا على نصيب الأسد منها.

الذى لفت نظرى هو المقارنة المشروعة بين حال رئيس مجلس الادارة او مدير الشركة خارج اطار دول العالم الثالث كما يحلو لنا أن نسميها وبين حال مسئولينا او بعضهم فى هذا العالم المشوه نفسيا واجتماعيا والذى يكذب ويتجمل ليدارى عورة الكل يراها ويستقبحها الا عندنا فى عالمنا المتوسط الذى يمتلك جل ثروات العالم بباطن اراضيه ولا يحسن استخدامها ,خطايانا المادية او الجنسية نخفيها ونتجاهل معرفة الجميع بها وكشفها للباحثين عن الخفايا والمتلصصين وما أكثرهم تدفعه ثقة فى أن الزمار لايخفى ذقنه وأن اللاهث وراء شهواته المادية أو الجسدية يطمئن بمن جمعهم حوله لمحو خطاياه وتزييف الواقع المشوه,فالعالم المتقدم هضم اخلاق الرسول وسنته التى نحاول التخفف منها بدعوى انها تدعو للتطرف طبق الغرب حديث الرسول الذى ينهى عن الكذب حتى لو زنيت فالمسلم لا يكذب ابدا ولا يكون المسلم كذابا وعلقوا احاديث النبى محمد صلى الله عليه وسلم عن النظافة وعدم الاسراف ولو كنت على نهر جار والتكافل الاجتماعى واقالة المتعثر وعدم التنمر ولا ازدراء الآخر أو تسفيهه وتحقيره وطلب العلم وغيرها والنظافة ثم النظافة جعلوها دستورا وقوانين يجرم من يخالفها وربوا صغارهم عليها فاستقام المجتمع سلوكيا وارتقى انسانيا بخلاف ما عندنا حيث خالفنا شرعنا واغفلنا سنتنا ومكارم أخلاقنا ليتشوه مجتمعنا خلقا وسلوكا حيث أصبحنا نتحرى الكذب لننكر وجودها وهى تغرقنا فى تفاصيلها التى تنهش المجتمع وتفتح الابواب السرية لمجتمع نميمة وحقد من الموظفين او المرءوسين الذين تصلهم علاقات رؤسائهم السرية صوتا وصورة تبدأ بهمهمات ونميمة خافتة تعلو تفاصيلها فوق السطح وتسكن الدينة خفاياها فى الصحف الصفراء والكتب السرية اذا سقطت ورقة المسئول وهوى من عليائه بالاستبعاد او التغيير او حتى الموت بخلاف المجتمع المنفتح الذى آثر صحته وصحة المجتمع النفسية والصراحة ونبذ الكذب والمواراة وعدم حماية الفاسد طالما توافرت الادلة والقرائن والبراهين على هذه السقطات سواء جنسية او رشوة او محسوبية فتسقط دولة الثرثرة المخفية وذلك العالم الموازى لوسائل التواصل الاجتماعى دون اسم او معرفة الذى سرب ونشر مادام لا يملك الادلة الدامغة او الحماية القضائية التى تتوافر للشهود فغالبا تقصف جبهته وتهدد سلامته الدولة العميقة من المعارف والمحسوبيات والرشاوى والتربيح لذا تتآكل سمعة هذه المؤسسات وتتقزم مع هذه التسريبات ويظل رأس المؤسسة ومديروها يستميلون القطط السمان من المديرين والمسئولين بكافة المغريات والصهينة عن ابتزازهم وخطاياهم التى يرتكبونها لعلمهم ان من فوقهم سيطرمخ وييكفى على الفساد الف ماجور مشتريا صمتهم لذا تتعثر هذه المؤسسات وتتفاوت الدخول ويغيب العدل وينفتح الف باب للظلم وواستعداء الآخرين لضمان صمتهم بيالتلويح بلوائح الجزاءات التى تمنح للملوك فقط فى الازمنة الغابرة أما فى الدول التى اختارت الحراك الاجتماعى والمحاسبة والمكاشفة تكون هذه الافعال وان بدت عادية فى هذه المجتمعات الا انها بكشفها تكون كافية باسقاط العديد من الفوارس من نواصى صهوات جيادهم حتى لو كانوا هم من اسسوها بعرقهم وكدهم واموالهم وحدهم.

يبقى الجانب المؤلم لديهم اقتسام الزوجة النصف او اكثر من كل ممتلكات الزوج عند الطلاقوهو ظلم ويجافى الفطرة لذا فالشريعة الاسلامية عالجت هذا الظلم واعطت كل ذى حق حقه حتى فى المواريث وهذا له مقال آخر يفصله,لكن تبقى العبرة فلكى تحافظ على النجاح الساحق فى سوق لا يرحم ويستغل سقطات هفوات المنافس لينخر فى صلب مملكته ويسقطها فيكون الجزاء ببتر الجزء الذى اعوج او رؤى ان سلوكه سيؤثر على مجتمع العمل وقد يسبب طابورا للرشا والمجاملات لزوم الصهينة فالبتر هنا أوةلى وأسلم وآخر الدواء الكى.