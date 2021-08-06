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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري اليوم 6-8-2021

عملات عربية وأجنبية
عملات عربية وأجنبية

استعرض برنامج "صباح البلد " المُذاع على فضائية "صدى البلد "، اليوم الجمعة 6 - 8 -2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.73 جنيه للبيع، و15.63 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 18.65 جنيه للبيع و18.48 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 21.93 جنيه للبيع و21.68 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودى 4.19 جنيه للبيع و4.16 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى 52.37جنيه للبيع 49.37  جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار في بنوك: "الأهلي اليوناني، التعمير والإسكان، بلوم، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي" 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.
 

أسعار العملات اخبار التوك شو صياح البلد الدينار الكويتي الريال السعودى الدولار

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