أولمبياد طوكيو تسجل 29 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والإجمالي يرتفع لـ382 حالة

سجلت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية 29 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بين المعنيين بالأولمبياد في العاصمة طوكيو خلال الـ24 ساعة الماضي، مما رفع العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية يوليو الماضي إلى 382.



وذكرت اللجنة المنظمة، وفق ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الجمعة، أنه من بين الـ29 كان هنالك 25 من المقيمين في اليابان والأربعة الباقين من خارج البلاد، مع العلم أنه لم تظهر نتائج أي اختبار إيجابي للرياضيين أو الأشخاص المقيمين في قرية الرياضيين.



وتقام الألعاب الأولمبية في وقت تتعرض فيه طوكيو، إلى جانب بعض المناطق الأخرى في اليابان، لارتفاع حالات الإصابة بكوفيد -19، وسط خضوعها لرابع حالة طوارئ.



وسجلت العاصمة اليابانية أمس رقما قياسيا قدره 5042 حالة إصابة بفيروس "كورونا".

وقال المتحدث باسم اللجنة المنظمة ماسانوري تاكايا إنه على الرغم من عدم وجود رابط سببي بين الأولمبياد ومعدل الإصابات بالعاصمة، إلا أنه تطور "طبيعي" أن عدد الحالات التي تشمل سكان اليابان المرتبطين بالألعاب الأولمبية يتزايد إلى حد ما مع ارتفاع العدد اليومي في طوكيو.