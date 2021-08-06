متفائلون خير.. عضو مجلس الشيوخ يرصد إنجازات الدولة المصرية في قطاع الصناعة

قال المستشار عصام هلال ، عضو مجلس الشيوخ، إن أساس تقدم الدول هو تقدم ملف الصناعة ، متابعا أن الصناعة هي قاطرة التنمية في أية دولة ، موضحا أن قطاع الصناعة المصري قديم وعريق ، منذ أيام محمد علي .

وأضاف المستشار عصام هلال ، خلال لقائه لبرنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية "صدى البلد "، أنه على الرغم من جائحة كورونا ، التي أثرت على الصناعة في العالم أجمع ، ولكن مصر كانت من ضمن الدول القلائل التي حققت نموا يصل لـ 3.5 % في الاقتصاد .

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن قطاع الصناعة يحتاج لاهتمام كبير ، خلال الفترة القادمة ، دون أن يسقط الفضل عن الدولة المصرية ما حققته من انجازات في سبيل إسقاط ديون القطاع الصناعي ، ومبادرات البنك المركزي للنهوض بالصناعة .

ولفت " هلال " إلى أن مصر انتهجت سياسات اقتصادية ساهمت في تطوير الإنتاج ، وزيادة حجم المصانع ، متابعا أنه لابد من توطين الصناعات المكملة للقضاء على البطالة ، وتقليل خروج العملة الأجنبية للخارج .

وأردف : متفائلين خير والمدن الجديدة والطرق تشجع المستثمرين المصريين والأجانب ، وتشكل مناخا جيدا للاستثمار .