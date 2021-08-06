عضو مجلس الشيوخ: السوق المصري واعد وحقق نموا على الرغم من وجود كورونا

قال المستشار عصام هلال ، عضو مجلس الشيوخ ، إن مفهوم " المناطق الاقتصادية " هو أحد آليات الاقتصاد الجديدة ، في العالم ، موضحا أن المناطق الصناعية يكون لها اتصال أكبر بالعالم ، وسعي أكير لجذب الاستثمارات ، متابعا أن المناطق الاقتصادية لها مردودا كبيرا على الاقتصاد المصري .

وأضاف المستشار عصام هلال ، خلال لقائه لبرنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية "صدى البلد " ، أن الاقتصاد المصري من ضمن الاقتصاديات القليلة بالعالم ، والتي حققت نموا ، في ظل جائحة كورونا ، وقوة الاقتصاد المصري هو نتاج عن أكثر من استقرار داخل الدولة المصرية .



وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تصريحات السفير الروسي عن المناطق الصناعية مع مصر ، توضح مدى أهمية السوق المصري في جذب الاستثمارات .

ولفت " هلال " إلى أن مصر انتهجت سياسات اقتصادية ساهمت في تطوير الإنتاج ، وزيادة حجم المصانع ، متابعا أنه لابد من توطين الصناعات المكملة للقضاء على البطالة ، وتقليل خروج العملة الأجنبية للخارج .

وأردف : متفائلين خير والمدن الجديدة والطرق تشجع المستثمرين المصريين والأجانب ، وتشكل مناخا جيدا للاستثمار .