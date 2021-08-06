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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عقبة: تصنيف الوضع الوبائي دليل على نجاح مصر في التعامل مع كورونا

صدى البلد

قال أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة المناعة بجامعة عين شمس، إن منظمة الصحة العالمية صنفت دول العالم مؤخرا من حيث معدل انتشار فيروس كورونا بداخلها، موضحا أن مصر احتلت المركز الثاني.
 

وأضاف أشرف عقبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن منظمة الصحة العالمية قامت بتحديد أربع مستويات لتقييم الوضع الوبائي داخل كل دولة، وشملت المستوى البسيط والمتوسط والخطير وأخيرا مسأوى شديد الخطورة، مشيرا إلى أن تصنيف الوضع الوبائي داخل مصر يدل على أننا استطعنا التعامل بنجاح مع فيروس كورونا.
 

وأوضح أن التصنيف يتم على أساس عدد حالات الإصابة المسجلة داخل كل دولة، بالإضافة إلى عدد حالات الوفاة، وعدد المرضى داخل غرف العناية المركزة، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وخاصة الكمامة والتباعد الاجتماعي.
 

وناشد المواطنين بضرورة حصولهم على لقاح كورونا، حتى نستطيع أن نحد من انتشارالفيروس، لافتا إلى أن اللقاحات تعطي مناعة للإجسام، فهي لا تقي من الإصابة ولكنها تقلل من شدة الأعراض بشكل كبير وواضح.
 

وشدد على أن اللقاح المصري الصيني سيساهم بشكل كبير في تقليل انتشار الفيروس، منوها بأن اللقاح سيعمل على تقليل عدد حالات الوفاة بشكل واضح وصريح.

 

أشرف عقبة منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا كورونا اخبار التوك شو لقاح كورونا

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