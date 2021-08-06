عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خطر حقيقي يهدد العالم .. تحذير عاجل من الصحة العالمية

تحذير عاجل من الصحة
تحذير عاجل من الصحة العالمية

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، "تيدروس جيبريسوس"، إن البشرية الآن في خطر حقيقي بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا، على الرغم من نجاح عمليات التطعيم.

وأضاف "جيبريسوس" في تصريح نشره الموقع الإلكتروني للمنظمة: "لقد أحرزنا تقدما كبيرا في تطوير اللقاحات في وقت قياسي. ولكن العالم الآن في خطر حقيقي. العديد من نجاحاتنا السابقة يجري تدميرها".

وأوضح رئيس منظمة الصحة العالمية، أن الزيادة في عدد حالات الإصابة بمرض "كوفيد-19" الناتج عن تفشي فيروس كورونا، هي مؤشر على أن "الناس يتوقفون عن الامتثال للقيود الوقائية المفروضة، وأن النظم الصحية تعمل بشكل غير متسق، ومعدل التطعيم غير متساو".

نشرة أخبار العالم.. تحذير خطير من الصحة العالمية.. بيان عاجل من السعودية.. قرار هام بـ الكويت.. مراوغة جديدة لـ إثيوبيا

الصحة العالمية: وفيات كورونا تصل إلى ذروتها في أفريقيا خلال الأسبوع الأخير من يوليو


ووفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، لا يزال هناك تفاوت في الحصول على اللقاحات ضد فيروس كورونا في العالم، حيث يتم (في البلدان الفقيرة) تطعيم عدد أقل بكثير مما عليه في البلدان الغنية التي تنتج اللقاحات وبدأت تخطط لإعادة التطعيم.

خطر العالم الصحة العالمية كورونا جائحة كوفيد19

موضوعات متعلقة

نشرة أخبار العالم.. تحذير خطير من الصحة العالمية.. بيان عاجل من السعودية.. قرار هام بـ الكويت.. مراوغة جديدة لـ إثيوبيا

الصحة العالمية: وفيات كورونا تصل إلى ذروتها في أفريقيا خلال الأسبوع الأخير من يوليو

ترشيحاتنا

وزيرة التجارة تبحث مع سفير عمان زيادة التبادل التجاري والاستثمارات

وزير المالية: ضغط الجدول الزمنى لميكنة الضرائب العقارية تيسيرا على المواطنين

بشاري: العالمي للمجتمعات المسلمة يعمل على إنضاج عقلية جديدة متساهلة

خطر حقيقي يهدد العالم .. تحذير عاجل من الصحة العالمية

الشكاوى الحكومية: تلقينا 311 التماسا للإفراج عن سجناء

الشكاوى الحكومية تتلقى 14 ألف شكوى بمجالي الإسكان والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وسقوط أمطار بالبلاد

بعد تراجع مستواه.. مدرب جالاتا سراي يكشف مصير مصطفى محمد

غلق كلي للطرق.. تعرف على إجراءات المرور للاحتفال بنقل "مركب خوفو"

بعد فترة طويلة من انفصالهما.. عمرو دياب مع دينا الشربيني مجددا

لقيادة سيارة بدون لوحات.. القبض على الفنان حسن شاكوش بالساحل الشمالي

أولمبياد طوكيو.. انهيار ضياء جودة من البكاء والمصارع الصيني يسانده

هيئة الأرصاد: انكسار الموجة الحارة على البلاد خلال ساعات

أول رد فعل من حسن شاكوش بعد القبض عليه في الساحل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الآلاف يفرون من الموت.. شاهد| ماذا فعلت الحرائق الضخمة في اليونان؟

طريقة التخلص من الناموس في المنزل

طريقة عمل فطيرة الزعتر والجبن بخطوات بسيطة

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يوليو ..صور

فيديو

فيديوجراف.. بالملابس الداخلية .. صورة للراحل أحمد راتب تتسبب في بكاء ابنته

أخيرا اتكلمت.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حديثه مع دلال عبدالعزيز "فيديوجراف"

فيديوجراف.. تؤدي الي الانتحار .. أمراض اصابت شريف مدكور وفرح الزاهد

فيديوجراف| إعلان النتيجة .. ماذا حدث لـ فتاة الفستان بجامعة طنطا؟

المزيد

ساحة رأي

مني داوود تكتب: الاتيكيت نظافة قلب وأخلاق

نعمة الشنشوري تكتب: من هدي النبوة في حل مشكلات الزوجية

وفاء أبو السعود تكتب: بدل فاقد

د. ايمان محمود شاهين تكتب: غرس روح المواطنة والانتماء يبدأ من الأسرة

عبد المعطى أحمد يكتب: قناة السويس عبر التاريخ

سمر صالح تكتب: اشْتَقْتُ إِلَيْكَ يَا أَبِي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

اﻟﻤﺰﻳﺪ