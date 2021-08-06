عبد الله ممدوح يخسر من لاعب اليابان بمنافسات الكاراتيه في أولمبياد طوكيو

خسر عبد الله ممدوح لاعب منتخب مصر للكاراتيه من لاعب اليابان كين نيشيمورا بنتيجة 8-7 في ثاني مبارياته بالمجموعة الأولى لمنافسات وزن 75 كجم فردي رجال بمنافسات الكاراتيه بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.



وقد شهدت المباراة تعرض عبدالله ممدوح لإغمائه لتتوقف المباراة لمدة دقيقتين بعدها استطاع استكمال المباراة حتى نهايتها بعد الاطمئنان على حالته وقدرته على استكمال اللقاء.



وكان قد خسر أيضا من لاعب المجر كارولي هارسباتكي بأسبقية تحقيق النقاط بعد انتهاء اللقاء بالتعادل 2-2 في مباراته الأولى.



ويتأهل أول وثاني من كلا المجموعتين إلى الدور نصف النهائي وبالتالي يضمن اللاعبين الأربعة المتأهلين الفوز بميدالية برونزية على أقل تقدير وفي نصف النهائي يلعب متصدر كل مجموعة مع وصيف المجموعة الاخرى والفائز ينتقل للنهائي والذي يجرى في نفس اليوم.

