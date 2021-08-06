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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مكافآت مجزية.. غزل المحلة يحفز لاعبيه للفوز على الزمالك غدا

غزل المحلة
غزل المحلة

قرر علي العباسي، رئيس نادي غزل المحلة رصد مكافأة مالية مُجزية للاعبين حال تحقيقهم نتيجة إيجابية في مباراة الفريق أمام الزمالك التي تقام مساء غد السبت على استاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

من جانبه، قال خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة إن اللقاء صعب للغاية خاصة وأننا نواجه فريقا كبيرا ينافس بقوة على لقب الدوري الممتاز هذا الموسم، ولذلك سنعمل جاهدين على إيقاف خطورة وعناصر مفاتيح لعب الفريق الأبيض وتأمين الدفاع مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.

وأضاف عيد، أن الفريق مستعد للمباراة، وخاض مباراتين وديتين مع إنبي ومصر المقاصة، وأنه يهدف إلى تحقيق نتيجة إيجابية من أجل الابتعاد عن منطقة الخطر والهبوط لدوري الدرجة الثانية.

وتمكن الزمالك خلال مبارياته السابقة في الدوري هذا الموسم من الفوز في 18 لقاء وتعادل في 7 مباريات وتعرض للهزيمة في مباراتين، بينما فاز غزل المحلة في 7 مباريات وتعادل في 11 لقاء ومُني بالهزيمة في 9 مباريات، ويمتلك الفريق الأبيض أفضلية هجومية عن غزل المحلة، حيث سجل أصحاب الرداء الأبيض 48 هدفا، بينما سجل الفريق السماوي 22 هدفا، واستقبلت شباك الزمالك 18 هدفا مقابل 29 هدفا في شباك المحلة.

غزل المحلة الزمالك الدوري الممتاز

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