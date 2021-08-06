استشاري: السنوات القادمة ستشهد ارتفاعا واضحا في درجات الحرارة

قال محمد راشد استشاري التحاليل الطبية، إن الـ 10 سنوات الأخيرة شهدت حالة من التغيرات المناخية، مما تسببت في حدوث ارتفاع في درجات الحرارة بشكل واضح خلال فصل الصيف، موضحا أن نتيجة تلك التغيرات سيشهد العالم خلال السنوات القادمة حالة من ارتفاع في درجات الحرارة.



وأضاف “محمد راشد” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن ارتفاع درجات الحرارة لا يؤثر فقط على الصحة الجسدية للإنسان، موضحا: ارتفاع درجة الحرارة يؤثر بشكل واضح على الصحة النفسية ويتسبب في زيادة التوتر والقلق والغضب أيضا.

وأوضح أن ارتفاع درجات الحرارة يعمل على زيادة إفراز هرمون الأدرينالين مما يؤثر على الجسم بشكل واضح، منوها غلى أن ارتفاع درجة الحرارة يتسبب في الإصابة بضربات الشمس والإغماءات.

وفيما يخص العامل ملع ضربات الشم، شدد على ضرورة الإبتعاد عن أشعة الشمس، وعمل كمادات على الفور، بالإضافة إلى تناول الكثير من المشروبات لتقليل حدة ضربة الشمس.



وشدد على ضرورة تناول كميات كبيرة من المياه والعصائر خلال فترة الصباح لتعويض ما يفقده الجسم من أملاح، منوها إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يؤثر بشكل واضح على القلب.



ونصح بضرورة الإبتعاد عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين، لأنها تعمل على طرد المياه من الجسم.



