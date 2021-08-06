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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جهاز الشروق: بدء رفع كفاءة الطرق بمنطقة إسكان الشباب الـ 100متر

الطرق بمدينة الشروق
الطرق بمدينة الشروق

صرح المهندس عبداللطيف بشارة،  رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم تنفيذ  قرار إزالة لأعمال بناء مخالفة بدور السطح بإحدى قطع الأراضى السكنية بمنطقة الإسكان العائلى، وذلك بالتعاون بين لجنة الإزالات بالجهاز وبمشاركة قوة قسم شرطة التعمير بالمدينة.

وأوضح المهندس عبداللطيف بشارة،  رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن اللجنة قامت بإزالة السقف الخرسانى المخالف والزائد عن النسب البنائية المرخص بها، مع إيقاف التعامل على القطعة وتحميل المخالف تكاليف الإزالة وإلزامه بالتنفيذ طبقاً للتراخيص الصادرة.

كما أكد المهندس عبداللطيف بشارة،  رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، حرص الجهاز على التصدى بكل حسم للمخالفات البنائية، وعدم التهاون معها حفاظاً على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.

وفي سياق متصل، أشار المهندس عبداللطيف بشارة،رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق،  إلى استمرار أعمال رفع كفاءة الطرق بمنطقة إسكان الشباب الـ100م، والتى شملت استحداث ساحات انتظار سيارات تستوعب الكثافات الحالية والمستقبلية وتحقق السيولة المرورية، وتمنع الانتظار العشوائى بالطرق.

تابع  المهندس عبداللطيف بشارة،  رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق: أنه يتم حالياً تنفيذ طبقة الأسفلت بطرق المنطقة الداخلية، بهدف تيسير حركة انتقال القاطنين وخلق شبكة طرق على أعلى مستوى بمدينة الشروق.

الشروق رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق مدينة الشروق الطرق اسكان الشباب

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