حماة الوطن: قناة السويس الجديدة أضافت لمصر والعالم شريانا جديدا

هنأ حزب حماة الوطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى السادسة لافتتاح قناة السويس الجديدة، مؤكدا أنها تمثل نقطة الانطلاق الحقيقية نحو الجمهورية الجديدة .

وأكد الحزب في بيان له، أن قناة السويس الجديدة أضافت لمصر والعالم شريانا جديدا لتسهيل الملاحة البحرية الإقليمية والدولية و أحدثت نقلة اقتصادية كبيرة.

وأشار الحزب إلى أنه سيظل يوم السادس من أغسطس يوما تاريخيا في حياة المصريين وملحمة وطنية سطرها الشعب مع الرئيس سيتحاكي بها الأجيال، فقد تسابق المصريين استجابة لدعوة الرئيس للمشاركة في شراء شهادات قناة السويس الجديدة ليكونوا شريكا أساسيا في التنمية.