عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

بسبب رفضها عريس ثري| أم تلقى بابنتها من الطابق الخامس.. تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

شهدت منطقة البساتين في محافظة القاهرة، مؤخرا جريمة قتل بشعة، أقدمت فيها ربة منزل على قتل ابنتها وإلقاء جثتها من الطابق الخامس، وذلك بعد أن رفضت الفتاة الزواج من عريس ثري يعاني اضطرابا ذهنيا، وصديق خالها، وتبلغ الضحية من العمر 17 عاما، وكانت تقيم مع والدتها صاحبة 42 عاما في منطقة البساتين.

تفاصيل الواقعة

وأضحت تقارير إعلامية أن خال الضحية أحضر لها عريسا ثريا للزواج منها، ولكنه يعاني من إعاقة ذهنية، مما دفع الفتاة إلى رفض الزواج منه إلا أن الأم تمسكت بالعريس الثري وحاولت إجبار الفتاة على الزواج منه رغما عنها.

سلبية الأب

طلبت الضحية من والدها الوقوف بجانبها وحمايتها من ضغوط والدتها وخالها، فتدخل مدافعا عن ابنته، لكنه تعرض للضرب المبرح والإعتداء بشكل من قبل زوجته وشقيقها، وطرد من المنزل كعقاب له، فاتجه للعيش مع نجله في المنيل.

وبعد هروب الوالد، وجدت الفتاة نفسها وحيدة أمام ضغوط أمها وخالها، وفلشت جميع محاولاتها في استعطاف والدتها، بعد محاولات عديدة من الضغوط، تعدى خال الفتاة ووالدتها عليها بالضرب حتى ماتت، واتفق الشقيقان على إلقاء جثة البنت من الطابق الخامس لإخفاء الجريمة وإظهارها على أنها حالة انتحار.

التستر على الجريمة

وحاول خال الفتاة الإسراع بإبلاغ مفتش الصحة لاستخراج تصريح الدفن، مدعيا أن الوفاة كانت طبيعية، إلا أن مفتش الصحة اشتبه بوجود شبهة جنائية وراء الحادث، وأخطرت الأجهزة الأمنية  وتمكنت القوات الأمنية من القبض على المتهمين.

أمرت النيابة العامة بنقل جثة الفتاة إلى مشرحة زينهم، وانتداب الطب الشرعي للتشريح، وأمرت بحبس الأم والخال 4 أيام على ذمة التحقيقات.

جريمة بالصدفة

في هذا الصدد قال الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، إن عملية قتل تلك الفتاة كان يصنف ضمن جرائم القتل الاندفاعية اللحظية، نتيجة الضغوط، وهي جريمة تكون بالصدفة وغير مرتب لها.

وأوضح فرويز خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه علينا وضع احتمالات الحديث الدائر بين الفتاة ووالدتها وشقيقها، وأنها قد تكون اعترفت أو قالت ما لا يجب أن يكون، وهو ما أدى إلى تطور الأمر إلى جريمة قتل، مؤكدا أن ما حدث هو خطأ بكل تأكيد، وأنه سببه يمكن ألا يكون بسبب رفض العريس فقط، وإنما هناك أسباب أخرى.

واختتم قائلا: "إن الواضح من الجريمة وتفاصيلها أن الأم هي المسيطرة في المنزل وهي الأقوى ولها الكلمة، كما أن دور الأب سلبي جدا، للدرجة التي لم تمكنه من الدفاع عن ابنته لتقتل في النهاية".

قتل الفتاة خالها عريس ثري رفضت الفتاة الزواج جريمة قتل

ترشيحاتنا

فيديوجراف| بث مباشر .. شاب يتخلص من حياته في غرفة نومه

أولمبياد طوكيو.. عبد الله ممدوح يخسر أمام لاعب أمريكا ويصعب مهمته في التأهل

إعلان وظائف.. سكك حديد مصر تكشف عن وجود عدد 250 وظيفة شاغرة بالهيئة

بسبب رفضها عريس ثري| أم تلقى بابنتها من الطابق الخامس.. تفاصيل

بعد نقله إلى المستشفى .. رسائل حب من النجوم والجمهور لـ صلاح عبد الله

سوني تعتزم إنتاج 14.8 مليون جهاز بلاي ستيشن 5 خلال 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وسقوط أمطار بالبلاد

ضرب إسرائيل بـ 15 صاروخا| نزوح الأهالي من لبنان.. وحزب الله يرد

غلق كلي للطرق.. تعرف على إجراءات المرور للاحتفال بنقل "مركب خوفو"

بعد تراجع مستواه.. مدرب جالاتا سراي يكشف مصير مصطفى محمد

بعد فترة طويلة من انفصالهما.. عمرو دياب مع دينا الشربيني مجددا

لقيادة سيارة بدون لوحات.. القبض على الفنان حسن شاكوش بالساحل الشمالي

أولمبياد طوكيو.. انهيار ضياء جودة من البكاء والمصارع الصيني يسانده

أول رد فعل من حسن شاكوش بعد القبض عليه في الساحل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الآلاف يفرون من الموت.. شاهد| ماذا فعلت الحرائق الضخمة في اليونان؟

طريقة التخلص من الناموس في المنزل

طريقة عمل فطيرة الزعتر والجبن بخطوات بسيطة

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يوليو ..صور

فيديو

فيديو جراف.. نسب يشرف.. المصري نائل نصار يخطف قلب ابنة بيل جيتس

فيديوجراف.. بالملابس الداخلية .. صورة للراحل أحمد راتب تتسبب في بكاء ابنته

أخيرا اتكلمت.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حديثه مع دلال عبدالعزيز "فيديوجراف"

فيديوجراف.. تؤدي الي الانتحار .. أمراض اصابت شريف مدكور وفرح الزاهد

المزيد

ساحة رأي

عبد الفتاح طارق يكتب: فترة ما بعد الامتحانات!

مني داوود تكتب: الاتيكيت نظافة قلب وأخلاق

نعمة الشنشوري تكتب: من هدي النبوة في حل مشكلات الزوجية

وفاء أبو السعود تكتب: بدل فاقد

د. ايمان محمود شاهين تكتب: غرس روح المواطنة والانتماء يبدأ من الأسرة

عبد المعطى أحمد يكتب: قناة السويس عبر التاريخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

اﻟﻤﺰﻳﺪ