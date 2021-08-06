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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة تغذية: مبقولش أعمل دايت بقول اضبط مواعيد أكلك

الدكتورة دعاء سهيل
الدكتورة دعاء سهيل

قالت الدكتور دعاء سهيل، خبيرة التغذية، إن الحالة النفسية تؤثر بقوة على هرمونات الجسم مما تتسبب في حدوث سمنة ونحافة، معقبة "انا مبقولش اعمل دايت  بقول ظبط مواعيد اكلك".

 

وأضافت دعاء سهيل، خلال لقائها ببرنامج "مش بالحجم" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الحالة الصحية تختلف من شخص إلى آخر وعليه يجب أن يتم متابعة المريض طبيا من قبل الفريق حتى نحصل على النتيجة المطلوبة في أقصر وقت.


وشددت على ضرورة حصول المرأة على كورس علاجي يحتوي على الحوارق، مثل بعض الأعشاب والبرتقال المر والقهوة الخضراء.


وأردفت أن أول ما يتضرر في الجسم نتيجة زيادة الوزن هو العظام وخاصة الفقرات الأخيرة من العمود الفقري، موضحة أن في حالة الدايت يبدأ الجسم في فقد الوزن من أعلى بداية من الوجه إلى أسفل.
 

وكشفت عن أنها لا تنصح بالدايت ولكن الأفضل  تقسيم اليوم والوجبات حتى يحصل إشباع بطريقة صحيحة.


وفي سياق متصل حذرت دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، من إعلانات عقاقير التخسيس على وسائل الإعلام المختلفة، مؤكدة أنه لا يوجد مكمل غذائي يصلح لكل الحالات الصحية والفئات العمرية، فهناك حالات تعاني من السكر، وآخرون يعانون من كسل في الغدة الدرقية، أو مشاكل في الحرق، مضيفة: "مفيش حاجة اسمها قاهر للدهون".
 

خبيرة التغذية الدكتور دعاء سهيل مش بالحجم اخبار التوك شو حرق الدهون

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