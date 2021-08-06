هيئة قناة السويس توضح كيف تم التعامل بحرفية خلال جائحة كورونا.. فيديو

قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه من المحتمل الوصول إلى عائد 6 مليار جنيه أخر هذا العام من القناة، لافتا إلى أنه تم التعامل مع جائحة كورونا بحرفية عالية، حيث تمت المخاطرة بعمل سياسة تسويقية وتخفيضات للسفن تصل من 17 إلى 75%، "كان لازم نعمل كدا.. وأستهدفنا مراكب مكنتش بتقف عندنا، ومنها الصين، وبالفعل قدرنا نجتذب سفن".



وأضاف اسامة ربيع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الاولي"، أن قناة السويس الجديدة أرتبطت بها مشروعات أخرى، منها موضوع الأنفاق، ومنها حفر خمس أنفاق فى مختلف محافظات مصر، إضافة إلى إنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة وتشجيع الهيئة الإقتصادية فى تعميق شرق بورسعيد.



وفي سياق أخر، تابع أنه كان يوجد العديد من الصعوبات بحفر القناة الجديدة، حيث أنه تم إختصار المدة للثلث، وتوفير 75% من كراكات العالم من أجل العمل فى ذلك المشروع، ولكن كل ذلك تلاشي بسبب إرادة المصريين ومتابعة الرئيس السيسي المستمرة للحفر.