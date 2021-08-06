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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفارة الأمريكية: قرار المغادرة الطوعية لعائلات الدبلوماسيين في روسيا يتعلق بمخاوف أمنية

صدى البلد

 أعلنت السفارة الأمريكية لدى روسيا أن السماح لعائلات موظفي البعثة الدبلوماسية لدى موسكو بمغادرة الأراضي الروسية إذا رغبوا في ذلك يتعلق بمخاوف أمنية، في ضوء حظر موسكو للولايات المتحدة لتوظيف مواطنين من روسيا ودول أخرى.


وقالت السفارة في تصريح لوكالة (سبوتنيك) الروسية للأنباء اليوم الجمعة: "بدافع الحذر الشديد، سمحت وزارة الخارجية الأمريكية بالمغادرة الطوعية لأفراد عائلات البعثة الدبلوماسية في سفارة الولايات المتحدة لدى موسكو".


وأضافت أن قرار الموافقة على المغادرة الطوعية يرجع إلى الأمن والسلامة والقضايا الناتجة عن القرار غير المبرر للحكومة الروسية بمنع الولايات المتحدة من توظيف أو التعاقد مع موظفين روس أو من دول أخرى، مما أجبرنا على التخلي عن مئات الموظفين في جميع أنحاء روسيا، مشددة على أن المغادرة ليست إجبارية.


وخلصت السفارة إلى أن "حالة المغادرة الطوعية للسفارة الأمريكية ستتم مراجعتها في موعد لا يتجاوز 30 يومًا. وقد اتخذت وزارة الخارجية الأمريكية قرارًا بالموافقة على المغادرة المصرح بها بسبب التوظيف الحالي والظروف الأمنية المرتبطة بالقيود التي فرضتها الحكومة الروسية".

روسيا السفارة الأمريكية موسكو الخارجية الأمريكية

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