طفلة تنعي وفاة حسب الله الكفراوي ببورتريه : شخصية مرموقة من محافظتي

بأناملها الصغيرة الذهبية نعت الطفلة شهد رضا المهدي وفاة المهندس حسب الله الكفراوي، وزير الإسكان الأسبق، والذي توفي، أمس الخميس، عن عمر ناهز 91 عامًا ببورتيه مميز.

وقالت «شهد» لموقع «صدى البلد»: «لما عرفت بخبر وفاة المهندس حسب الله من على السوشيال ميديا، سألت والدي عنه وعرفت إنه شخصية مرموقة من محافظتي دمياط فقررت نعيه ببورتريه».

الطفلة شهد أحمد المهدي

وأضافت شهد أن بوتريه وزير الإسكان الأسبق لم يستغرق منها سوى ساعتين فقط، ورسمته بالقلم الرصاص ، لافتةً إلى نعت الفنان سمير غانم مؤخرًا ببورتريه مميز له.

بورتريه شهد للمهندس الراحل حسب الله الكفراوي

ولفتت رسامة الكاريكاتير الصغيرة إلى أن سبب رسمها البورتريه هو حزنها الشديد على خبر وفاة القدير سمير غانم بعد معاناته بسبب فيروس كورونا المستجد، منوهةً: «ربنا يرحمه ويغفر له بإذن الله، فنان كبير محبوب من الصغير والكبير».

بورتريه شهد للفنان الراحل سمير غانم

صلاة الجنازة على المهندس حسب الله الكفراوي

توافدت أسرة وأصدقاء المهندس حسب الله الكفراوي، وزير التعمير والإسكان الأسبق، إلى مسجد المشير طنطاوي، لأداء لصلاة الجنازة.

وحضر كل من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق، والمهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، واللواء هشام أبو سنة رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة و الفنان رشوان توفيق.

وكان كشف عبدالعزيز الكفراوي، نجل المهندس حسب الله الكفراوي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الأسبق، أن تشييع جنازة والده، عقب صلاة الجمعة من مسجد المشير بمنطقة التجمع الخامس.

إسهامات بارزة في قطاع التشييد والبناء



وأشار حسام الدين مصطفى رزق، رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، إلى أن المهندس حسب الله الكفراوي كان له إسهامات بارزة في قطاع التشييد والبناء ، فهو أول من بدأ مخططات إعادة تعمير مدن القناة وسيناء في نهاية سبعينيات القرن الماضي.. حيث قام بتكليف هيئة تعاونيات الإسكان بتنفيذ مشروعات الإسكان الشعبي والتعاوني في هذه المدن.

كما بدأ مشروعات المدن الجديدة في مصر ومنها : ( السادات ، العاشر من رمضان ، ١٥ مايو ، ٦ أكتوبر ، دمياط الجديدة ) بمجتمعاتها الصناعية والعمرانية المتطورة ... بالإضافة إلى العديد من المجتمعات العمرانية الحديثة بمناطق القناة والساحل الشمالي.