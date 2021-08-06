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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدير سوشيال ميديا قناة الحدث اليوم: ليس هناك توجه ضد ناد بعينه

صدى البلد

أكد يحيي مراد مدير سوشيال ميديا قناة الحدث اليوم أنه لا يوجد تجاوز ضد أى كيان رياضي في مصر، مشيرا إلى أنه يحاول نبذ التعصب. 

وأضاف: الفروقات تميزنا عن بعض وهذه سنة الله في الأرض ونعمل في كيان قناة الحدث على نبذ التعصب ولدينا مختلف الألوان الرياضية حتى أن نادي الترسانة سيكون له برنامج عبر قناتنا خلال الفترة المقبلة.

 
وأوضح مراد: كابتن سيد عبدالحفيظ يجري عددا كبيرا من المداخلات مع عدد من البرامج في قناة الحدث اليوم ولو أن لنا توجها ضد الأهلي أو أي كيان رياضي آخر بالتالي كان هيرفض.

 

واختتم :هل يقدر أحد علي المزايدة على أهلاوية عدلي القيعي وكان هناك محادثات لنقل برنامج ملك وكتابة لـ قناة الحدث اليوم ولم يحدث اتفاق ولكن في المستقبل قد يكون هناك تعاون.

 

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