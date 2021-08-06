نقيب المهندسين يتلقى العزاء في الكفراوي بمسجد المشير

استقبل المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين اليوم الجمعة ومعه نجلا الراحل حسب الله الكفراوي واللواء هشام أبو سنة رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة والمهندس أحمد حشيش المتحدث الإعلامي لنقابة المهندسين، المعزيبن في وفاة المهندس حسب الله الكفراوي وزير الإسكان ونقيب المهندسين الأسبق بمسجد المشير طنطاوي.

كان علي رأس الحضور المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق واللواء أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية الأسبق ورئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة الحالي، وبعض الشخصيات العامة.

يذكر أن الكفراوي كان نقيبا للمهندسين عام 1991 ووزيرا للإسكان لمدة 16عام لقب خلالها بأبو المدن الجديدة.

وأعرب المهندس هاني ضاحي عن حزنه الشديد فور وفاة الفقيد وقام برثائه عبر وسائل الإعلام بكلمات معبرة.

قال فيها ..

ننعي ببالغ الحزن والأسى المهندس حسب الله الكفراوي

الوطني الشريف وزير الإسكان الأسبق ونقيب المهندسين الأسبق صاحب السجل الناصع والأيادي البيضاء وأول مَنْ فكَّر في بناء مجتمعات عمرانية جديدة لمصر

قيمة هندسية وطنية نادرة.. طاهر اليد عفيف اللسان

حقَّق الكثير لمصر وبإنكار ذات وحب لهذا الوطن

رحل عن عالمنا بعد أن ترك أثرًا كبيرًا محترمًا في مجال الإسكان والعمل الهندسي بنقابة المهندسين ومصر

رحم الله فقيد الوطن وأسكنه فسيح جناته

مع خالص العزاء للمجتمع الهندسي وأسرته الكريمة

تم دفن الفقيد اليوم الجمعة بمقابر الأسرة بالوفاء والأمل

f94fdb02-b62e-4e77-95cd-6a27063a400f

b7adca79-7b22-4666-8b45-6f5335615dd8

d242f667-6083-4234-b7f3-c0854bd11012