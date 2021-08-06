كيشو يصل مطار القاهرة بعد فوزه بالبرونزية في أولمبياد طوكيو.. صور

وصل إلى مطار القاهرة، قبل قليل، اللاعب المصري محمد إبراهيم كيشو الفائز بالميدالية البرونزية بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، قادما على متن الرحلة رقم 582 لوفتاهانزا.

وكان في استقبال كيشو في مطار القاهرة، فور وصوله فريق من العلاقات العامة والإعلام بشركة ميناء القاهرة الجوي تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل مدير العلاقات العامة والإعلام بشركة ميناء القاهرة الجوي، ومن إدارة المراسم نورا فتحي عبدالسلام.

وتم تجهيز أتوبيس مكشوف تابع لروابط، والاحتفاء بالبطل الأولمبي داخل صالة المطار فور وصوله قادما من طوكيو.

وحقق محمد إبراهيم كيشو الميدالية البرونزية في منافسات المصارعة الرومانية لوزن 67 كغم، بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 عقب تغلبه على منافسه، الروسي " أرتيم سوركوف".

وتغلب كيشو، على بطل العالم السابق سوركوف عبر التعادل "1-1" محققا الفوز في النزال بفضل قاعدة المتعادل الأخير، والتي تنص على فوز المصارع الذي يعادل النتيجة، ليحقق النصر لمصر ويرفع رايتها عالية خفاقة، ويسعد قلوب الملايين.

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