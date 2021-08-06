عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعرف على آليات التصرف في أموال صندوق الوقف الخيرى بالقانون الجديد

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

حدد قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري ، والذى وافق عليه مجلس النواب نهائيا خلال جلساته المنعقدة بدور الانعقاد الأول ضوابط و آليات التصرف فى أموال الصندوق ، و تنص المادة الأولى على  :" ينشيء صندوق يُسمى "صندوق الوقف الخيرى بوزارة الأوقاف" يكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه فى هذا القانون بالصندوق، ويهدف الصندوق إلى تشجيع ودعم نظام الاستثمار الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر.

 

و يكون لنائب رئيس مجلس إدارة الصندوق "وزير الأوقاف" سلطة التصرف في أموال الصندوق بعد  اعتماد مجلس ادارة الصندوق للصرف على أنشطة البر العام والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية وغيرها على النحو المبين بأهداف الصندوق.

 

txt

إعفاءه من الضرائب والرسوم.. تعرف على مزايا وحوافز صندوق الوقف الخيري

txt

تطوير مشروعات البنية التحتية.. اعرف مهام صندوق الوقف الخيري وفقا للقانون

ويتولى إدارة صندوق الوقف الخيري مجلس إدارة يُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزير الأوقاف نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، أربعة أعضاء من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية يختارهم رئيس مجلس الوزراء، ثلاثة أعضاء يختارهم وزير الأوقاف، أحدهم من داخل الوزارة والثاني من هيئة الأوقاف المصرية، والثالث من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في هذا المجال، أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل ويختاره المجلس الخاص للجهة أو الهيئة، عضو فى مجال إدارة المحافظ المالية يرشحه رئيس هيئة الرقابة المالية، ويصدر قرار بتحديد أعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة قرار من رئيس الوزراء ويحدد القرار المعاملة المالية لرئيس المجلس واعضاءه

ويكون لـ صندوق الوقف الخيري موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بأي من البنوك "الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزى المصرى" أو الهيئة القومية للبريد، تودع فيه جميع موارده ويُرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق "طبقاً للائحته التنفيذية".

 

ويسعى صندوق الوقف الخيري إلى حسن استثمار أموال الوقف وتنميتها، وتعظيم الاستفادة منها خاصة وأن قيمة إيرادات هيئة الأوقاف المصرية التراكمية قد تجاوزت مبلغ التريليون و546 مليار جنيه حتى العام المالي 2019/ 2020، في حين أن العائد من استثمار هذه الأموال ما زال لا يلبى الطموحات المتوقعة

 

أهداف صندوق الوقف الخيري

 

يهدف صندوق الوقف الخيري إلى تشجيع نظام الوقف الخيري؛ لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، ومنها:

1- نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج.

 

2- دعم أجهزة الدولة في إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية وغيرها من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التي تُسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة.

 

3- المساهمة في تطوير العشوائيات.

 

4- المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى.

 

وذلك كله في حدود شروط الواقفين.

قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري صندوق الوقف الخيري وزارة الأوقاف مجلس الوزراء البنوك

ترشيحاتنا

خاص | نجل عمرو دياب وراء صورة الهضبة ودينا الشربيني الأخيرة.. تفاصيل

كارتيرون يمنح المثلوثي فرصة ذهبية لإثبات نفسه مع الزمالك

جيانا فاروق .. حفيدة حتشبسوت التى خطفت قلوب المصريين ببرونزية الكاراتيه

النيابة الإدارية تحيل وكيل مديرية الصحة السابق بكفر الشيخ و8 مسئولين للمحاكمة التأديبية

طائرات استطلاع إسرائيلية تحلق على طول الحدود اللبنانية

نقيب الأشراف يهنئ الرئيس السيسي وشعب مصر بـ العام الهجري الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وسقوط أمطار بالبلاد

بعد رحيله عن برشلونة.. ميسي يهدد حلم محمد صلاح

بعد فترة طويلة من انفصالهما.. عمرو دياب مع دينا الشربيني مجددا

وقف عن العمل وخصم نصف الأجر.. عقوبة الموظف متعاطي المخدرات بالقانون الجديد

لقيادة سيارة بدون لوحات.. القبض على الفنان حسن شاكوش بالساحل الشمالي

شاهد... ظهور نادر لشقيق الزعيم عادل إمام

الرئيس السيسي يوفد مندوبا لتشييع جنازة حسب الله الكفراوي

بعد تراجع مستواه.. مدرب جالاتا سراي يكشف مصير مصطفى محمد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الآلاف يفرون من الموت.. شاهد| ماذا فعلت الحرائق الضخمة في اليونان؟

طريقة التخلص من الناموس في المنزل

طريقة عمل فطيرة الزعتر والجبن بخطوات بسيطة

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يوليو ..صور

فيديو

تختفي بعد 24 ساعة.. تيك توك TikTok يختبر أبرز ميزات سناب شات

فيديوجراف| بث مباشر .. شاب يتخلص من حياته في غرفة نومه

فيديو جراف.. نسب يشرف.. المصري نائل نصار يخطف قلب ابنة بيل جيتس

فيديوجراف.. بالملابس الداخلية .. صورة للراحل أحمد راتب تتسبب في بكاء ابنته

المزيد

ساحة رأي

ياسر عبيدو يكتب: طلاق بيل وميلندا لصحة الشركة

عبد الفتاح طارق يكتب: فترة ما بعد الامتحانات!

مني داوود تكتب: الاتيكيت نظافة قلب وأخلاق

نعمة الشنشوري تكتب: من هدي النبوة في حل مشكلات الزوجية

وفاء أبو السعود تكتب: بدل فاقد

د. ايمان محمود شاهين تكتب: غرس روح المواطنة والانتماء يبدأ من الأسرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ