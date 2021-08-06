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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد برونزية طوكيو.. استقبال حافل لـ "كيشو" بمطار القاهرة | شاهد

استقبال حافل لكيشو
استقبال حافل لكيشو بمطار القاهرة الدولي

استقبل وفد رسمي من وزارة الشباب والرياضة اليوم الجمعة، لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية محمد إبراهيم كيشو عقب وصوله من طوكيو بعد انتهاء مشاركته فى دورة الألعاب الأولمبية المقامة بمدينة طوكيو باليابان.

 

وضم الوفد الدكتور محمد الكردى مساعد وزير الشباب والرياضة، وعدد من مسئولى اتحاد المصارعة لاستقبال كيشو، والاحتفاء به على أرض مصر بعد فوزه بالميدالية البرونزية في منافسات المصارعة الرومانية.

 

جاء الاستقبال الحافل لبطل المصارعة الرومانية وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمتواجد حالياً بطوكيو لمؤازرة البعثة المصرية بمنافسات الأولمبياد.

 

كيشو يعرب عن سعادته بالاستقبال الحافل

 

وأعرب اللاعب كيشو عن سعادته البالغة بالاستقبال الحافل له بمطار القاهرة الدولي، مؤكد عزمه على الإصرار والتحدى والتركيز فيما هو قادم من منافسات وتحقيق انجازات جديدة للرياضة المصرية، مقدماً الشكر والتقدير لكل من دعمه وسانده لتحقيق انجاز دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

 

واستقل كيشو أتوبيس مكشوف في اطار الاحتفال به ينقله من مطار القاهرة وصولاً إلي المركز الأوليمبي بالمعادي.

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وزارة الشباب والرياضة محمد إبراهيم كيشو كيشو طوكيو الشباب والرياضة

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