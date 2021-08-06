أخبار الرياضة| جيانا فاروق تحصد الميدالية الرابعة لـ مصر في طوكيو.. ميسي يهدد حلم محمد صلاح.. الهلال السعودي يعلن عن صفقة الموسم

نشر موقع صدى البلد الإخباري، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية أو العالمية.

وجاءت أبرز الأخبار كالتالي:

جيانا فاروق تتوج ببرونزية الكاراتيه في طوكيو 2020

توجت جيانا فاروق، بطلة مصر في الكاراتيه بالميدالية البرونزية بعد الخسارة أمام بطلة الصين في نصف نهائي الكوميتيه سيدات بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

بعد رحيله عن برشلونة.. ميسي يهدد حلم محمد صلاح

مفاجأة مدوية أطلقها نادي برشلونة، أمس، الخميس، بإعلان رحيل الأسطورة ليونيل ميسي عن النادي، بعد مسيرة دامت 20 عاما، مع البلوجرانا.

لن نعاني 50 عاما بسببه.. لابورتا عن رحيل ميسي: برشلونة فوق الجميع

تحدث خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، عن رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة النادي الكتالوني، بعد مسيرة دامت 20 عاما.

الأهلي يفقد الحاوي وبانون أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري

يفقد الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي جهود وليد سليمان وبدر بانون في مواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها التاسعة مساء غد بملعب السلام ضمن منافسات مسابقة الدوري، ويغيب وليد سليمان لعدم الإنتهاء من برنامجه التأهيلي بينما يخضع المغربي بانون للعزل المنزلي عقب إصابته بفيروس كورونا .

فاروق جعفر يقدم بلاغين ضد تامر عبد الحميد ومحمد صلاح

تقدم فاروق جعفر لاعب الزمالك السابق، ببلاغ للنائب العام ضد تامر عبد الحميد لاعب القلعة البيضاء السابق والظهير الأيمن، بسبب التصريحات التي أدلى بها الأخير وهاجم خلالها فاروق جعفر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مكافآت مجزية.. غزل المحلة يحفز لاعبيه للفوز على الزمالك غدا

قرر علي العباسي، رئيس نادي غزل المحلة رصد مكافأة مالية مُجزية للاعبين حال تحقيقهم نتيجة إيجابية في مباراة الفريق أمام الزمالك التي تقام مساء غد السبت على استاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

هدف الزمالك يتبخر| كريم العريبي يصل تونس للتوقيع مع الترجي.. فيديو

وصل المهاجم الجزائري كريم العريبي لاعب فريق نيم الفرنسي، إلى تونس، خلال الساعات الماضية، استعدادا لتوقيع عقود انضمامه إلى نادي الترجي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

صفقة الموسم.. الهلال السعودي يعلن ضم نجم ويست بروميتش

أعلن نادي الهلال السعودي رسميا، التعاقد مع البرازيل ماتيوس بيريرا قادما من نادي ويست بروميتش الإنجليزي.



