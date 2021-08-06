اتطلقت وطردتهم من البيت.. أم تتسلم أطفالها في محضر رسمي بالمنوفية| تفاصيل

في واقعة أثارت الجدل والحزن علي مدار ٢٤ ساعة بمركز تلا في محافظة المنوفية استلمت أم أطفالها من مركز الشرطة عقب قيامها بطردهم في الشارع عقب طلاقها من والدهم.

٤ أطفال أكبرهم ٦ سنوات وأصغرهم طفل عام ونصف العام مصاب بثقب في القلب .. أصبح الشارع مصيرهم عقب تخلي والدتهم وتنصل والدهم من مسئوليتهم ليتدخل الأهالي لإقناع الجد باستلام الأطفال ولكنه رفض.

محاولات علي مدار ٢٤ ساعة داخل قسم شرطة تلا وإحضار جد الأطفال وأمهم وسط محاولات لأخذ الأطفال الذين قاموا بالقائهم في الشارع دون سبب.

وتوصلت المحاولات الي إقناع الام باستلام أطفالها بعد توقيع إقرار بحسن المعاملة ورعاية الأطفال في قسم الشرطة والنيابة العامة ومازال الطفل الصغير يقبع في مستشفي تلا يتلقي الرعاية الصحية، ويواصل مسئولي محافظة المنوفية توفير مصدر دخل ثابت للأم حتي تتمكن من تربية الأطفال من خلال تكافل وكرامة.

كما تعهد أهالي القرية بتوفير مبلغ مالي بشكل شهري للأسرة ومن ضمن المتطوعين جميعة تنمية المجتمع المحلي بكفر صناديد ولجنة الزكاة وأهل الخير من شباب كفر محمد، حتي تعيش الأسرة مستقرة في حضن الام.

الواقعة شهدها مركز تلا بمحافظة المنوفية حيث قال أحد الأهالي أنهم فوجئوا بأربعة أطفال في الشارع عقب انفصال الأب والأم الأكبر في الصف السادس الابتدائي والأصغر سنة ونصف فقط.

وأكد تواصلهم مع الأب الذي يقيم في الإسكندرية ولكنه رد قائلا " ارميهم في الشارع وسيبهم يموتوا .. سألته عن الطفل الأصغر قال إنه مريض بأزمة قلبية وسيبه يموت في الشارع".

وتابع، أنهم تواصلوا مع أسرة الأم ورفضوا استلام الأطفال وأكد الجد " مالناش عيال وأمهم هتخلص العدة وتتجوز في القاهرة ومليش دعوة يموتوا ودول مش عيالنا أبوهم أخدهم بحكم محكمة".

فيما تدخل نائب محافظ المنوفية محمد موسي في محاولة لإنقاذ الأطفال ووجه وكيل وزارة التضامن للتحرك سريعا لكن الوقت متأخر، وأكد أنه في الصباح سيتم نقلهم لدار رعاية الأيتام.

فيما حاولت قوات الشرطة تسليم الأطفال لأسرة الأم رفض الجد والخال استلام الأطفال رغم وعود أهالي القرية بإعطاء الأسرة مبالغ مالية شهري لكن رفض الأسرة كان واضحا حيث قال جد الأطفال " لو في إيدي المياه مش هديهم المياه دي".