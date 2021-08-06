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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

سموحة يهنىء چيانا فاروق بالحصول على برونزية الكاراتيه في أولمبياد طوكيو

چيانا فاروق
چيانا فاروق

هنأ المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة وأعضاء المجلس وزير الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري الكاراتيه بحصول لاعبه المنتخب الوطني چيانا فاروق على برونزية أولمبياد طوكيو2020 .


وحصلت جيانا فاروق لاعبة الكاراتيه المصرية على ميدالية برونزية رابعة لـ مصر في أولمبياد طوكيو.


وستحمل جيانا فاروق علم مصر في حفل ختام أولمبياد طوكيو 2020 بقرار من اللجنة الأولمبية المصرية، تكريما لها على إنجازها.


وحصلت مصر على 4 ميداليات برونزية في أولمبياد طوكيو 2020. لكل من سيف عيسى، وهداية ملاك في التايكوندو، ومحمد إبراهيم "كيشو" في المصارعة الرومانية، وجيانا فاروق في الكاراتيه


توجت جيانا فاروق، بطلة مصر في الكاراتيه بالميدالية البرونزية بعد الخسارة أمام بطلة الصين في نصف نهائي الكوميتيه سيدات بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

 

مشوار جيانا فاروق في طوكيو 2020

 

واحتلت جيانا المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط خلف الصربية جوفانا بركوفيتش لتواجه الصينية يين شياويان متصدرة المجموعة الأولى.


,وخسرت جيانا المواجهة الأخيرة بالمجموعة أمام بطلة صربيا بينما فازت في الـ3 مباريات الأولى لتتأهل لنصف النهائي وتضمن رابع ميدالية لمصر في طوكيو وأول ميدالية للكاراتيه في تاريخ مصر الأولمبي.

 

وحققت جيانا الفوز على بطلة المغرب إبتسام الصاديني بنتيجة 5-0 في المباراة الثالثة وكانت قد فازت  على لاعبة أوكرانيا أنيتا سوروجينا بنتيجة 2-1 في المباراة الثانية وفازت على لاعبة بيرو فانسا أكسندرا بنتيجة 2-0 في المباراة الأولى.

 

وتعتبر هذه الميدالية هي الأولى لمصر في لعبة الكاراتيه بالأولمبياد والـ36 في تاريخ مصر الأولمبي والثانية عربيا باللعبة.

جدير بالذكر أن كلا من علي الصاوي ورضوى السيد ودعا منافسات الكاراتيه اليوم بعد خوض المنافسات الخاصة بهما.

واستطاعت مصر حجز خمسة مقاعد في أولمبياد طوكيو حيث تأهلت اللاعبة جيانا فاروق في منافسات وزن 61 كجم عن طريق التصنيف الأولمبي لتكون أول لاعبة مصرية وعربية وإفريقية تنجح في التأهل إلى طوكيو وذلك بعد تحقيقها برونزية الدوري العالمي مارس 2020، كما تأهل اللاعب علي الصاوي في منافسات وزن 67 كجم بعد ضمانه التأهل من التصنيف الأولمبي ، واستطاع اللاعب حجز بطاقته الأولمبية بعد وصوله إلى نصف نهائي الدوري العالمي للكاراتيه والذي استضافته مدينة لشبونة البرتغالية خلال الفترة بين 30 إبريل وحتى 3 مايو الماضي 

المهندس محمد فرج عامر نادي سموحة وزير الشباب والرياضة اللجنة الاولمبية المصرية چيانا فاروق اولمبياد طوكيو الكاراتية

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