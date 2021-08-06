كيفية استخدام أجهزة التنفس لـ مرضى كورونا.. ورشة عمل في مؤتمر جمعية النيل

قال الدكتور أسامة فهيم، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة المنوفية، اليوم الجمعة، إن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر السنوي العاشر لجمعية النيل للأمراض الصدرية، شهد عقد ورش عمل لتدريب الأطباء علي الطريقة الصحيحة لإستخدام أجهزة التنفس الصناعي لمرضي كورونا، و كيفية إختيار نوع الجهاز التنفسي، وفقا للحالة المرضية.

وناقش المؤتمر السنوي العاشر لجمعية النيل للأمراض الصدرية بالتعاون مع قسم الأمراض الصدرية - كلية طب بجامعة المنوفية، و شركة Devart lab، إحدى الشركات الرائدة في مجال الغذاء الدوائي ومنتجات التجميل ذات الأثر العلاجي، أمس الخميس، تأثير فيروس كورونا علي الرئة، وأفضل العلاجات المتاحة وفقًا لبروتوكولات وزارة الصحة في هذا الشأن.



وانطلقت، فعاليات المؤتمر العلمي، الخميس، علي مدار يومين، بفندق كونراد الكورنيش القاهرة.

بدأت الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الطبي، بقاعة كونراد، تحت رعاية الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عوض تاج الدين، وبحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، الدكتور اشرف حاتم وزير الصحة السابق، الدكتور أسامة فهيم عضو مجلس الشيوخ، وأستاذ الأمراض الصدرية بجامعة المنوفية، الدكتور محمد عبد الحكيم نادي، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، الدكتور إبراهيم المحلاوي رئيس المؤتمر ورئيس جمعية النيل، الدكتور ياسر مصطفي، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس.



أدار الجلسة الافتتاحية الدكتور محمد عوض تاج الدين، وأكد علي دور مصر في إدارة ازمة انتشار فيروس كورونا، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أولى اهتماما واضحا بتوفير الأدوية المعالجة لأعراض الفيروس، وهو ما تأخرت في إنجازه دول أخري.

وشاركت شركة Devart lab، أحد رعاة المؤتمر الطبي، بالتبرع بالأدوية المعالجة لأعراض الإصابة بفيروس كورونا لدعم الاطقم الطبية، بالإضافة إلي التبرع بعد كبير من عبوات oxifree كتركيب متكاملة تحتوى علي الزنك عالي الامتصاص وفيتامين ج ومضادات أكسدة أخرى ، لمستشفيات العزل علي مستوي الجمهورية، ومنها مستشفي عزل أسيوط، وأبو خليفة بالإسماعيلية ، والنجيلة بمطروح، وعزل تمي الأمديد بالدقهلية، وعزل قها بالقليوبية، والدمرداش وجامعة عين شمس وجمعية رسالة للأسر غير القادرة علي شراء الدواء ، وتوجهت نقابة الأطباء بالشكر لمساهمته الشركة في التصدى للفيروس.

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