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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

نقيب الأشراف يهنئ الرئيس السيسي وشعب مصر بـ العام الهجري الجديد

نقيب الأشراف
نقيب الأشراف

هنأ السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة العام الهجري الجديد.

وقال السيد محمود الشريف، في بيان له، الجمعة، إن تلك المناسبة العطرة تذكرنا بما قام به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، من أجل الدعوة إلى الإسلام، وما تحمله من مشقة وتعب وأذى، وترك البيت والوطن من أجل رسالته التى أمره الله بها عز وجل.

وتابع نقيب السادة الأشراف": علينا جميعًا أن نستلهم من الهجرة دروس الصبر على البلاء والسعي من أجل نصرة الدين والحفاظ عليه، والثقة في الله عز وجل وتقبل أمره كله خيره وشره، والمثابرة في سبيل العمل الصحيح".

وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ضرب لنا نموذجًا حيًا باقٍ فينا حتى قيام الساعة، من خلال المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار بعد الخروج من مكة إلى المدينة، وسيبقى هذا النموذج شاهدًا على المواءمة والعيش المشترك جنبًا إلى جنب في سلام مع الغير دون أذى أو ضرر.

وقال نقيب الأشراف": علينا جميعًا أن نعود إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فهى نموذج للعيش ودستور للحياة فما فعل صلى الله عليه وسلم شيئا إلإ ووجب علينا أن نحتذى به فكل فعله خير".


ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمتي الأمن والأمان، وأن يوفق قادتها لما فيه صلاح العباد وأمن البلاد، وأن يجزي قائدها خير الجزاء على ما قدمه ويقدمه كل يوم من إنجازات، وأن يحفظ أهلها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء.​

نقيب الاشراف الدعوة إلى الإسلام الهجرة الوطن سيرة النبي عليه السلام

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