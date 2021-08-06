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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: إسم في معنى «1»

صدى البلد

نحن هنا بصدد مجموعة من المقالات الخاصة بعلم الأسماء ولقد اخترنا لها عنوان ( اسم في معنى ) لنؤكد على جميع القراء أهمية اختيار الاسم المناسب لأبنائنا فلذات أكبادنا لكي نوفر لهم حياة هادئة خالية من التنمر والاضطهاد والكآبة والحزن نتيجة الاستخفاف بأسمائهم في بعض الأحيان عندما يكون ذلك الاسم مثيرًا للاشمئزاز .

ففي إحدى المرات صادفت شكوى لأحد أصحاب الأسماء الغريبة ولو يحق لي كنت سألت من اسماه ذلك الاسم لماذا فعلت به ذلك ؟
وما هدفك من ذلك الاسم المشين ، فصاحب الشكوى كان يدعى ( حيوان ) نعم هذا اسمه بالفعل وقد تسبب له ذلك الاسم ولأولاده أيضًا فيما بعد مشاكل كثيرة جدًا ،
وعندما حاول أن يغير اسمه برفع مجموعة قضايا إلى أن حقق مراده وتم تغيير اسمه بالفعل 
ولكنه ندم فيما بعد على تغيير اسمه 
ويرجع هذا الندم إلى أن صاحب اسم ( حيوان ) أصبح اسمه ( إحسان ) فكلما ينادي عليه أحد باسمه الجديد الذي يوضح الصفات الحميدة المفرحة والتي يتصف بها الأنبياء ولابد أن يكون فخور باسمه  تلك المرة إلا أنه لم يعتاد عليه فكلما ناداه أحد يا ( عم إحسان ) لم يرد إلى أن يقال له ( حيوان ) فيرد على الفور وكان ذلك سببًا للسخرية والاستهزاء مما جعله يندم على تغيير اسمه.
فيا لعجب الأقدار بالفعل؛ ولذلك في المقال السابق لنا في ذلك الموضوع حددنا نتائج نفسية تكون أحيانًا سلبية وأحيانًا أخرى إيجابية على حسب نوع الاسم المختار من قبل الأسرة أو من قبل  الأم والأب خاصةً ،

فهناك البعض يسعد باسمه ويفتخر به ويكون مصدر للتشجيع والنجاح وتحقيق الذات والاستمتاع به ،
والبعض الآخر قد يحزن ويكتئب ويكره أصدقاءه ومدرسته وكل من حوله حتى نفسه بسبب اسمه ويكون مصدرًا لمشاكل كثيرة في حياته وحياة أولاده فيما بعد .

فنحن نفرح ونبتهج بالاسم الذي يكون :
- اسمًا  ينتسب لأحد أسماء الله الحسنى .
- اسمًا لأحد الأنبياء أو القديسين.
- اسمًا لأحد مشاهير الفن أو التاريخ أو الرياضة.
- اسمًا مميزًا وله صفات حسنة جميلة وله معنى أجمل وأجمل.

و نحزن ونكتئب بالاسم الذي يكون :
-  اسمًا صعبًا نطقًا وكتابةً.
- اسمًا طويلًا ومركبًا.
- اسمًا ليس له معنى.
- اسمًا له صفات سيئة .
- اسمًا قديمًا جدًا ونحن في عصر حديث .

وهناك أطفال حينما يرفضون أسماءهم يتجهون للعنف أو الانطواء ،

وأحيانًا يقومون باستبدال تلك الأسماء بأسماء بديلة تكون للدلع والشهرة ،

ولكن الحذر تلك المرة أن يكون اسم الدلع  من اختيار أحد الوالدين أو كليهما أو من اختيار الأجداد أو الأقارب فسوف نقع في نفس المشكلة إذا لم يُستحسن الاختيار .

فهناك أسماء دلع مرفوضة وتكون سببًا للسخرية والتنمر .
فبعد البحث في عالم الأسماء وجدنا علماء النفس قد وضعوا قواعد أساسية للحروف الأبجدية وتم تقسيمها إلى :
( حروف نارية - حروف ترابية - حروف هوائية - حروف مائية ) .

ولكل مجموعة صفات ؛ إذا بدأ الاسم بأحد حروف أي مجموعة ، سوف يتمتع صاحبه بتلك الصفات أو بعضها وهذا يخفف من شعور الشخص بالحزن أو عدم الرضا  بسبب اسمه إن كان غير محبب وذلك إذا علم أن الحرف الأول من اسمه يجعله يحمل صفات جيدة ؛ ولذلك يجب أن نكون حريصين على معرفة كل حرف ومجموعته والصفات التي تحملها تلك الحروف لأصحابها ؛

ليساعدنا ذلك في حل كثير من المشكلات بالفعل .

* الحروف النارية هي ( أ - هاء - ط - ذ - ش- م - ف ) ويمتاز من تبدأ أسماؤهم بتلك الحروف ب ( الذكاء - الفراسة - حسن التصرف )

* الحروف الترابية هي ( ب - و - ي - ض - ث - ص - ن ) ويمتاز من تبدأ أسماؤهم بتلك الحروف ب ( الصدق - الإخلاص - التواضع - المحبة )

* الحروف الهوائية هي ( ظ - ق - ت - س - ج - ز - ك ) ويمتاز من تبدأ أسماؤهم بتلك الحروف ب ( الحساسية - الإحساس بالآخر - وسرعة التأثير  والاستجابة )

* الحروف المائية هي ( د - ل  - ر - ع - ح - غ  - خ ) ويمتاز من تبدأ أسماؤهم بتلك الحروف ب ( الخيال الواسع - كرم الأخلاق - تقدير المواقف - والبساطة ).

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