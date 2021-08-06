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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أستاذ الآثار المصرية بـ عين شمس يكشف لـ صدى البلد أسرار مركب خوفو

مركب خوفو
مركب خوفو

قال دكتور حسن سليم أستاذ الآثار المصرية بجامعة عين شمس وعضو اللجنة العلمية في المتحف المصري الكبير، إن أول مركب وجدت في التاريخ، في المقابر الملكية بـ عصر الأسرة الأولى و الثانية في منطقة سقارة، ولدينا الملك حو راع  في الجانب الشمالي من المقبرة ووجدت حفرة لمركب واتجاهها في الاتجاه الشمالي لأن الديانة في الفترة الخاصة بها الديانة النجمية حيث يعتقد أن روح الملك تعيش في الشمال مع النجوم التي لا تفنى "النجوم القطبية" ويعتقد في ذلك أنه يعيش للأبد وهى كانت اول فكرة لأول مركب في الحضارة المصرية القديمة.


تابع دكتور حسن في تصريح لـ"صدى البلد"، استمرت فكرة المراكب الملكية في منطقة سقارة، في حين أن منطقة أبيدوس كان ملوكها ينشئون مقبرتين واحدة في سقارة وأخرى في أبيدوس ، وعملوا "بارك" للمراكب، واصفا أن الحفر المكتشفة صنعت على هيئة مركب من الطوب اللبن ويضع بداخلها مركب خشب.

 

لافتا أن الاتجاهات للمراكب الأولي كانت تأخذ الاتجاه الشمالي.


أفاد أن الأسرة الثالثة لم يضع ملوكها أي مراكب حول مقابرها ، ولكن بداية من الأسرة الرابعة مع الملك خوفو أنشئ 5 حفر للمراكب ، 3 موجودة في الجانب الشرقي و 2 موجودة في الجانب الجنوبي ، وأثناء الحفر لم نجد في الجانب الشرقي مراكب خشبية ، ولكنها أظهرت واحدة على الشمال من المعبد الجنزى و الثانية على الجنوب من المعبد الجنزي ، وأخرى للشمال من نهاية الطريق الصاعد بالهرم ، وهى مجرد مراكب رمزية من الحجر.


أوضح أن فيما يتعلق بمراكب الملك خوفو الموجودة بالجانب الجنوبي ، وجدنا مركب خشب مفككة بطول يقارب 43 مترا والصغيرة منها تقارب 3 سنتميترات ، أطلق عليها في حينها الآثاري كمال الملاخ مركب الشمس، وهو مصطلح غير دقيق نسبيا، حيث إنها مراكب جنائزية وليست شمسية، والمراكب الشمسية هي الكائنة بالجنب الشرقي.


أشار الى أن المرمم المصري أحمد يوسف، رمم مركب خوفو واصفا أن بترميمه مركب الشمس يعد إعجازا ، مشير الى أن المصري القديم تمتع بالذكاء حيث كان يضع على كل قطعة من المركب اتجاهاتها لإعادة تركيبها و تفكيكها.


تابع أن المراكب استخدمت لانتقال الملك من الشرق "مكان القصر" للغرب إلى الجبانة "الهرم".


انتقل فى حديثة الى مراكب الملك خفرع قائلا : وجدنا له مراكب ولكنها مراكب رمزية و كانت في اتجاه واحد الشرقي 2 على شمال الطريق الصاعد و 2 على جنوب الطريق الصاعد ، دون ان يكون له اى مراكب خشبية ، وفيما يتعلق بالملك منكورع لم يجد حفر مراكب.


أضاف الى أن في عصر الاسرة الخامسة الملك أوناس أو "ونيس"، يمتلك هرم هام حيث لأول مرة تجمع النصوص الدينية لبعث الملك المتوفي في العالم الآخر في الهرم الخاص به، وعمل مركبين على الجنوب من الطريق الصاعد الخاص به مراكب رمزية من الحجر.


كشف أن نقل مركب الملك خوفو إعجاز حقيقي حيث إنه لم تفك أجزاء المركب ، بل سيتم نقلها عبر قفص حديدي ، متابعا أنه كان في البداية سيتم عرضها في المدخل الكبير بالمتحف المصري الكبير و لكن السيناريو تم تغييره ، ليكون عرضها تجاه الملك رمسيس الثاني.


لفت أن مركب الملك خوفو إعجاز حيث بقيت آلاف السنين لتكون بشكلها الحالي منذ عصر الدولة المصرية القديمة ، متوقعا أنه سيتم نقل المركب إلى المتحف المصري الكبير ثم سيتم بناء المتحف الخاص بها عليها.


وعن طريقة نقل مركب الملك خوفو الى المتحف المصري الكبير ، سيتم وضعها داخل قفص جديد ليتم نقلها ، تحت إشراف خبراء المرممين والآثاريين ، لافتا أن شباب المرممين بالمتحف المصري الكبير على أرقي وأذكى درجات الكفاءة.


ووصف نقل مركب الملك خوفو بـ الجرأة من الهرم للمتحف الكبير ومن الأعمال العظيمة.

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