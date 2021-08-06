انتحل صفة طيار.. ضبط نصاب متهم بالاستيلاء على ٧ ملايين جنيه في المنوفية

تمكن أهالي مركز الباجور في المنوفية، من اقتياد نصاب انتحل صفة طيار وقام بالنصب عليهم بالاستيلاء علي أكثر من ٧ ملايين جنيه للشرطة.

وقام الأهالي بتسليمه للشرطة، عقب تحرير أكثر من ٧ محاضر في قسم شرطة الباجور يتهمه فيه الأهالي بالنصب عليهم في حوالي ٧ مليون جنيه.

وأكد الاهالي، أن المتهم من قرية بهناي وتم القبض عليه في أحد المطاعم حيث انتحل صفة طيار وتحصل على مبالغ تجاوزت السبعة ملايين جنيه بحجة توظيفهم بالمطار وبعضهم بحجة إدارته لمخزن أدوية وبعضهم بحجة تجارته فى السيارات.

وتم التحفظ علي المتهم بمركز الباجور وعرضه على النيابة لتحويله إلى مباحث الأموال العامة.