تحفيز اللاعبين وتجهيز شاكر.. سموحة يستعد بقوة قبل مواجهة إنبي

يواصل الفريق الكروى الأول بنادي سموحة تدريباته اليومية على ملعب النادى تحت القيادة الفنية لـ أحمد سامي، استعدادا لمواجهة إنبي يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري المصري .

وحرص أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة على رفع اللياقة البدنية للاعبي الفريق قبل مواجهة إنبي .

وطالب أحمد سامي بتجهيز محمد شاكر الظهير الأيسر للفريق بعد عودته من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لمدة تقارب 4 أشهر .

وطالب أحمد سامي لاعبي الفريق بضرورة تحقيق الفوز في المباريات القادمة وإنهاء الموسم بمركز يليق بنادي سموحة بجدول ترتيب الدوري المصري .

وبدأ مسئولي سموحة في التحرك لحسم صفقاته الصيفية الجديدة بعد التعاقد مع 3 لاعبين لتدعيم الخط الهجومي وهم الغيني سيلا وعمار شريف مهاجم بلدية المحلة بجانب مهاجم فريق أبوقير للأسمدة.

ورفض أحمد سامى خوض أى مباراة ودية خلال الفترة الماضية من أجل المحافظة على اللاعبين قبل عودة عجلات الدورى فى الدوران من جديد خصوصا وان هناك نقصا فى القائمة والتى يتواجد بها 22 لاعباً فقط بجانب بعض الناشئين.

ويبحث أحمد سامي عن تدعيم الفريق بعدد من اللاعبين الأفارقة خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأعلن أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة عن استقدام بعض اللاعبين الأجانب بداية من الموسم المقبل.

وأكد سامي أنه قد يلجأ الي استقدام بعض اللاعبين الأجانب بسبب مغالاة الأندية المصرية في أسعار اللاعبين.

وأوضح أنه يهدف إلى تدعيم صفوف الفريق في جميع المراكز للمنافسة على كافة البطولات.

ويتواجد نادي سموحة في المركز السادس برصيد 40 نقطة بجدول ترتيب الدوري المصري.