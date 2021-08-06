حمله لإزالة الإشغالات والسيارات المتهالكة بحي دار السلام.. صور

وجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة باستمرار التواجد الميداني والمتابعة الميدانية وتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات وإزالة أي معوقات.



وفي هذا السياق وبناء على تعليمات المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية قامت الاجهزة التنفيذية بحي دار السلام بالتنسيق مع وحدة مرور دار السلام وفرع هيئة النظافة بالحي بعمل حملة اشغالات بشارع مصر حلوان الزراعي.



أسفرت الحملة عن إزالة السيارات المتهالكة على جانبي الطريق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال السيارات المخالفة .

كما تم إزالة العشش العشوائية ورفع جميع الإشغالات لتسيير حركة المرور بالشارع.



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