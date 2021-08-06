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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حمله لإزالة الإشغالات والسيارات المتهالكة بحي دار السلام.. صور

حمله لإزالة الإشغالات
حمله لإزالة الإشغالات والسيارات المتهالكة بحي دار السلام

وجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة باستمرار التواجد الميداني والمتابعة الميدانية وتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات وإزالة أي معوقات.


وفي هذا السياق وبناء على تعليمات المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية قامت الاجهزة التنفيذية بحي دار السلام بالتنسيق مع وحدة مرور دار السلام وفرع هيئة النظافة بالحي بعمل حملة اشغالات بشارع مصر حلوان الزراعي.

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أسفرت الحملة عن إزالة السيارات المتهالكة على جانبي الطريق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال السيارات المخالفة .

 

كما تم إزالة العشش العشوائية ورفع جميع الإشغالات لتسيير حركة المرور بالشارع.
 

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القاهرة الإشغالات حملات النظافة المتابعة الميدانية نائب محافظ القاهرة حي دار السلام

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