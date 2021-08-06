عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الفلسطينية تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة لاستشهاد مواطن في نابلس

صدى البلد

حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة استشهاد مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مدينة نابلس، مطالبة المنظمات الحقوقية والإنسانية بتوثيق تفاصيلها لرفعها إلى محكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية المختصة، وللمنظمات والمجالس الأممية ذات الصلة.


وأدانت الوزارة- في بيان اليوم /الجمعة/، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- بأشد العبارات استشهاد المواطن عماد علي دويكات (37 عاما) في بلدة بيتا جنوب نابلس خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن "هذه الجريمة تأتي ردا على الزيارة التي قام بها وفد الاتحاد الأوروبي للبلدة أمس".


وكان فلسطيني قد استشهد بالرصاص الحي، في وقت سابق من اليوم، وأُصيب 21 آخرون بالرصاص، و31 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

 

الجنائية الدولية الاحتلال الاسرائيلي وزارة الخارجية زيارة الخارجية الفلسطينية الضفة الغربية

موضوعات متعلقة

جيانا فاروق.. أول عربية وإفريقية تحقق ميدالية في الكاراتيه طوال التاريخ الأولمبي

البورصة الأردنية تنهي تداولات الأسبوع على انخفاض

عقود الغاز الآجلة الأمريكية تسجل أفضل أداء يومي في نحو أسبوعين

اقتصاد السعودية.. أرامكو ترفع أسعار الخام إلى آسيا في سبتمبر

اقتصاد السعودية.. "تقييم" تعقد اجتماع الجمعية العمومية لعام 2021

دبي تستضيف مؤتمر غرف التجارة العالمية نوفمبر المقبل

"جنرال موتورز" تحقق أرباحا أقل من المتوقع خلال الربع الثاني 2021

‎استدامة وابتكار.. شراكة بين "طاقة" و"حديد الإمارات" لتصنيع الحديد الأخضر

ترشيحاتنا

تعاهدوا على الفوز.. تفاصيل مكالمة رئيس الوزراء مع لاعبي منتخب كرة اليد

نهال حافظ تكشف تفاصيل مبادرة زواج بلا سمنة

محمد النني يفوز بجائزة "هدف الموسم" مع أرسنال

ما هو مصير اللجنة الثلاثية في حال تقديم موعد انتخابات اتحاد الكرة؟ التفاصيل كاملة

بعد أزمته الأخيرة.. مدرب أتروميتوس اليوناني يدافع عن عمرو وردة

مركب الملك خوفو ترسو على بر المتحف المصري الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وسقوط أمطار بالبلاد

8 شركات.. قرار جديد من روسيا بشأن استئناف رحلات الطيران إلى المنتجعات المصرية

بعد رحيله عن برشلونة.. ميسي يهدد حلم محمد صلاح

شهود يروون تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها في قليوب.. فيديو وصور

بعد فترة طويلة من انفصالهما.. عمرو دياب مع دينا الشربيني مجددا

تشيلسي يصارع باريس سان جيرمان.. ويبدأ التحرك لضم ميسي

لقيادة سيارة بدون لوحات.. القبض على الفنان حسن شاكوش بالساحل الشمالي

وقف عن العمل وخصم نصف الأجر.. عقوبة الموظف متعاطي المخدرات بالقانون الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الآلاف يفرون من الموت.. شاهد| ماذا فعلت الحرائق الضخمة في اليونان؟

طريقة التخلص من الناموس في المنزل

طريقة عمل فطيرة الزعتر والجبن بخطوات بسيطة

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يوليو ..صور

فيديو

فيديوجراف.. رحلت قبل خطوبتها .. تفاصيل حب حياة ميرنا المهندس وأزمة مرضها

رئيس الوزراء يتواصل هاتفياً مع لاعبى منتخب اليد لمؤازرتهم قبل لقاء إسبانيا

تختفي بعد 24 ساعة.. تيك توك TikTok يختبر أبرز ميزات سناب شات

فيديوجراف| بث مباشر .. شاب يتخلص من حياته في غرفة نومه

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: إسم في معنى «1»

ياسر عبيدو يكتب: طلاق بيل وميلندا لصحة الشركة

عبد الفتاح طارق يكتب: فترة ما بعد الامتحانات!

مني داوود تكتب: الاتيكيت نظافة قلب وأخلاق

نعمة الشنشوري تكتب: من هدي النبوة في حل مشكلات الزوجية

وفاء أبو السعود تكتب: بدل فاقد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ