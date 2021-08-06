تألق الونش وحامد وزيزو في تدريبات الزمالك

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية خلال المران مساء اليوم الجمعة.

وقام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، حيث شهدت التقسيمة تألقا كبيرا من محمود حمدي الونش وطارق حامد وأحمد سيد زيزو.

قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتخفيف الحمل البدني للاعبين خلال المران مساء اليوم الجمعة.

وخاض لاعبو الفريق بعض التدريبات البدنية الخفيفة تحت إشراف فيرناندو مدرب الأحمال بالزمالك، استعدادا لمواجهة غزل المحلة بالدوري الممتاز.

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية مساء اليوم الجمعة.



وشهدت الجلسة بين كارتيرون ولاعبي الزمالك، رسائل تحفيزية قبل استئناف الفريق مباريات بطولة الدوري الممتاز بمواجهة غزل المحلة، حيث أكد المدير الفني للاعبين ضرورة خوض اللقاء من أجل الفوز فقط.



ويواجه الزمالك نظيره المحلة غدا السبت في تمام الساعة السابعة مساء على ملعب ستاد الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة رقم ٢٨ من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٦١ نقطة بعد خوضه ٢٧ جولة من عمر البطولة.