الخارجية العراقية تعلق على تهريب مواطنيها إلى ليتوانيا

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة اتخاذ “إجراءات تحقيقية” حول عمليات تهريب العراقيين إلى ليتوانيا.

وذكرت الوزارة في بيان أنها تجدد الدعوة للمواطنين العراقيين أن لا يقعوا في شِراك شبكات التهريب والإتجار بالبشر”، مبينةً أن الحكومة العراقية اتخذت مجموعة إجراءات من شأنها أن تحد من استغلال المسافرين إلى عدد من الدول”.

وأضافت الخارجية العراقية أن القوانين العراقية تكفل حرية السفر للمواطن العراقي مستدركة بالقول إن “الاتجار بالبشر وإنعاكس ذلك على أمن المسافرين العراقيين يصنف من الأعمال الجريمة.

وتابعت وزارة الخارجية، أن “إجراءات تحقيقية اتخذت بشأن عمليات تهريب المواطنين والايقاع بهم في مصير مجهول”.