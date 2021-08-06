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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يختتم استعداداته لمباراة سيراميكا كليوباترا بالدوري

صدى البلد

أختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم، استعداداته لمباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها التاسعة مساء غد السبت على استاد الأهلي we السلام، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

 

وخاض اللاعبون مرانًا قويًّا، اشتمل على فقرات بدنية وخططية متنوعة في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة سيراميكا كليوباترا.

 

تدريبات متنوعة لحراس المرمى


وحصل رباعي حراسة المرمى بالأهلي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء على وحدات تدريبية متنوعة في مران اليوم تحت قيادة يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق، في إطار التحضيرات لمباراة الغد.

 

وشهد مران الأهلي اليوم انتظام أحمد رمضان بيكهام لاعب الفريق الأول، في المران الجماعي اليوم بعد انتهاء الراحة المحددة له بعد العودة من اليابان عقب المشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، وكان الثنائي محمد الشناوي وناصر ماهر قد انتظما أمس في التدريبات الجماعية للفريق.

 

ويعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، قائمة الفريق لخوض مباراة سيراميكا عقب المران تمهيدًا للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

 

ويدخل الأهلي مباراة سيراميكا كليوباترا غدًا، وهو في صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 61 نقطة بعد الفوز الذي حققه على وادي دجلة بثنائية، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأول على استاد الأهلي we السلام المؤجلة من الجولة 22 في بطولة الدوري.

 

سيراميكا كليوباترا استاد الأهلي we السلام مسابقة الدوري الممتاز محمد الشناوي علي لطفي

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