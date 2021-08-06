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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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قاضي قضاة فلسطين: يجب مواكبة التطور في تبيان الأحكام الشرعية.. فيديو

الدكتور محمود الهباش،
الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين

قال الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية، إنه لا يكفي للشخص أن يقرأ مجموعة من الكتب أو يحفظ بعضا من القرآن وعددا من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام لكي يصبح عالم دين، أو أن يتصدى للفتوى.

 

وأضاف "الهباش"، خلال مداخلة استضافته ببرنامج "60 دقيقة"، تقديم الإعلامي "أحمد الطاهري"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "الفضاء الإلكتروني فتح الباب أمام كل من هب ودب لإلقاء فتاواهم وأفكارهم المغلوطة"، مردفا أن أن علم الفتوى له قواعد وضوابط لا تتاح للعوام، ولكن لها دراسة شرعية.


وأشار الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية، إلى أن هناك ثورة رقمية في العالم، والمعلومة التي تلقى في آخر الدنيا بعد ثانية تصل إلى الطرف الآخر، والتالي يجب علينا مواكبة هذا التطور في تبيان الأحكام الشرعية.

 

وأوضح أنه لا يمكن إنكار أن الأحكام تلغي بالزمان والمكان، ولكن هناك فتاوى كانت تنفع في زمانها، مضيفًا أنه يجب أن نستحدث للمتغيرات الزمانية أحكاما مناسبة وملائمة لها في سياق يستند إلى أصول وقواعد القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة، وهذا ما يشير إليه البعض بتجديد الخطاب الديني.

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