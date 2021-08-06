قاضي قضاة فلسطين: الفتوى ليست نصا جامدا.. فيديو

قال الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، إن الفتوى ليست نصا جامدا ولكنها أفكار وفهم لأصول الدين، معقبا: "بعضها كان صالحا لزمانها فحسب".

أضاف "الهباش"، خلال مداخلة استضافته ببرنامج "60 دقيقة"، تقديم الإعلامي "أحمد الطاهري"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: ""لا ينبغي الأن في عصر الرقمنة أن نكتفي بسؤال هنا وهناك بل يجب أن يكون هناك تدفق يومي للمعلومات من خلال الطرق الصحيحة لقطع الطريق على المتقولين وأصحاب الأغراض والفتاوى المنفلتة الذين يخلطون الحق بالباطل من أجل مآرب شخصية".



أشار إلى أنه لا يمكن إنكار أن الأحكام تلغي بالزمان والمكان، ولكن هناك فتاوى كانت تنفع في زمانها، مضيفًا أنه يجب أن نستحدث للمتغيرات الزمانية أحكاما مناسبة وملائمة لها في سياق يستند إلى أصول وقواعد القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة، وهذا ما يشير إليه البعض بتجديد الخطاب الديني.



رئيس الإنجيلية يستقبل قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية



استقبل رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، اليوم الأربعاء، الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية، في أول لقاء من نوعه لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر مع السلطة الفلسطينية.

وقال رئيس الإنجيلية: "فلسطين هي أغلى مكان ديني في العالم، ولا أحد يستطيع أن ينكر ذلك، ونؤمن بقوة العلاقات المصرية الفلسطينية، كما نعتز ونؤيد دور الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعادة إعمار غزة، ونأمل دائمًا في مستقبل أفضل للشعبِ الفلسطيني العظيم".

من جانبه، ثمَّن الهباش استقبال وترحيب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، مؤكدًا "عمق العلاقات المصرية الفلسطينية، والتي ليست على المستوى الرسمي فقط، ولكن على المستوى الشعبي أيضًا".

وأكد الهباش "أهمية وقوف الدولة المصرية ودورها الرئيسي في دعم القضية الفلسطينية، ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعادة إعمار غزة"، وقدم مستشار الرئيس الفلسطيني مجموعة كتب مهداة من الرئيس محمود عباس أبو مازن.

وحضر الاستقبال من السفارة الفلسطينية المستشار الثقافي ناجي الناجي، ومن الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية الأستاذ ممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة.