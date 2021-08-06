أخبار الزمالك | فرصة ذهبية لـ المثلوثي .. بلاغان من فاروق جعفر .. إجراء مهم من كارتيرون قبل استئناف الدوري

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة داخل نادي الزمالك سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالآتي :-

تخفيف الحمل البدني للاعبي الزمالك قبل مواجهة المحلة

قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بتخفيف الحمل البدني للاعبين خلال المران مساء اليوم الجمعة.

كارتيرون يحفز لاعبي الزمالك قبل استئناف الدوري

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية مساء اليوم الجمعة.



بعد غياب طويل.. أيمن حفني يقترب من المشاركة مع الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن أيمن حفني بات، قريباً من الانضمام إلى قائمة الفريق الأبيض خلال المباريات المقبلة تمهيداً لمشاركته مع الزمالك في المباريات المتبقية من الدوري المصري الممتاز.



كارتيرون يمنح المثلوثي فرصة ذهبية لإثبات نفسه مع الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق استقر، على هوية اللاعب الذي سيقود الجبهة اليمنى للفريق الأبيض خلال المباريات المقبلة.

فاروق جعفر يقدم بلاغين ضد تامر عبد الحميد ومحمد صلاح

تقدم فاروق جعفر لاعب الزمالك السابق، ببلاغ للنائب العام ضد تامر عبد الحميد لاعب القلعة البيضاء السابق والظهير الأيمن، بسبب التصريحات التي أدلى بها الأخير وهاجم خلالها فاروق جعفر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



