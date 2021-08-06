حصاد تاريخي لبعثة مصر في اليوم الثالث للبطولة الأفريقية لسباقات السرعة

حقق منتخب مصر لسباقات السرعة حصادا تاريخيا لليوم الثالث من البطولة الأفريقية في دول بنين، حيث نجح أبناء النيل في الفوز ب١٢ ميدالية جديدة، ليصبح إجمالي عدد الميداليات للبعثة المصرية ٣٠ ميدالية.



وتعرض لاعبو المنتخب المصري لضغط عنيف واحتكاك شديد ودفع في السباقات، حيث تعرض اللاعب محمد جمال (جيمي) لدفعة قوية من لاعب بنين لمحاولة تخطيه، مما أدى لإصابته، حيث كان في المركز الأول، وتم إثرها استبعاد منافس بنين.



وجاءت نتائج بعثة المنتخب المصري في اليوم الثالث كالتالي:



٤ ميداليات ذهبيه



محمد جمال عمومي ٢٠٠متر

شهد شريف. ناشئات ٢٠٠متر

محمد اكرم. عمومي ٥٠٠متر

شهد شريف. ناشئات٥٠٠متر



٤ ميداليات فضية



مرام عطيه ناشئات ٢٠٠متر

مرام عطيه. ناشئات ٥٠٠متر

ياسين خطاب. ناشئين ٥٠٠متر

لما كرم عمومي ٥٠٠متر



٤ ميداليات برونزية



محمد اكرم عمومي ٢٠٠متر

لينا كرم عمومي ٢٠٠متر

كريم خالد. ناشئين ٢٠٠متر

كريم خالد. ناشئين ٥٠٠متر



ويشارك غدا لاعبو المنتخب في مسابقات ١ كيلو متر، وسباقات التتابع، وسط توقعات بحصد المزيد من الميداليات للبعثة المصرية.



وكانت البعثة المصرية غادرت مصر 2 أغسطس متوجهة إلى بنين المستضيفة للبطولة الافريقية ، ويقود المنتخب المصري كريستين نصحي، المدرب العام نرمين نبيل، ويترأس البعثة المهندس محمد الجندي على أن تنتهي البطولة بعد غد الأحد الثامن أغسطس المقبل.