عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حصاد تاريخي لبعثة مصر في اليوم الثالث للبطولة الأفريقية لسباقات السرعة

بعثة مصر في اليوم
بعثة مصر في اليوم الثالث للبطولة الأفريقية لسباقات السرعة

حقق منتخب مصر لسباقات السرعة حصادا تاريخيا لليوم الثالث  من البطولة الأفريقية في دول بنين، حيث نجح أبناء النيل في الفوز ب١٢ ميدالية جديدة، ليصبح إجمالي عدد الميداليات للبعثة المصرية ٣٠ ميدالية.


وتعرض لاعبو المنتخب المصري لضغط عنيف واحتكاك شديد ودفع في السباقات، حيث تعرض اللاعب محمد جمال (جيمي) لدفعة قوية من لاعب بنين لمحاولة تخطيه، مما أدى لإصابته، حيث كان في المركز الأول، وتم إثرها استبعاد منافس بنين.


وجاءت نتائج بعثة المنتخب المصري في اليوم الثالث كالتالي:


٤ ميداليات ذهبيه


محمد جمال      عمومي ٢٠٠متر 
شهد شريف.      ناشئات ٢٠٠متر 
محمد اكرم.       عمومي ٥٠٠متر 
شهد شريف.       ناشئات٥٠٠متر 


٤ ميداليات فضية


مرام عطيه         ناشئات ٢٠٠متر
مرام عطيه.        ناشئات ٥٠٠متر 
ياسين خطاب.     ناشئين ٥٠٠متر 
لما كرم                عمومي ٥٠٠متر 


٤ ميداليات برونزية


محمد اكرم          عمومي ٢٠٠متر 
لينا كرم                 عمومي ٢٠٠متر
كريم خالد.          ناشئين ٢٠٠متر 
كريم خالد.          ناشئين ٥٠٠متر 


ويشارك غدا لاعبو المنتخب في مسابقات ١ كيلو متر، وسباقات التتابع، وسط توقعات بحصد المزيد من الميداليات للبعثة المصرية.


وكانت البعثة المصرية غادرت مصر 2 أغسطس متوجهة إلى بنين المستضيفة للبطولة الافريقية ، ويقود المنتخب المصري كريستين نصحي، المدرب العام نرمين نبيل، ويترأس البعثة المهندس محمد الجندي على أن تنتهي البطولة بعد غد الأحد الثامن  أغسطس المقبل.

منتخب مصر لسباقات السرعة البطولة الافريقية المهندس محمد الجندي

ترشيحاتنا

وزير التعليم : كتب خارجية غير مرخصة وراء سرقة نسخ مناهج 4 ابتدائي المسربة وأبلغنا المصنفات الفنية

تعرف على التفاصيل الكاملة لوظائف السكة الحديد

دراسة: تناول الشوكولاتة قبل التمارين الرياضية يزيد من تدفق الدم

كشفت عن البطل الحقيقي.. ليلى علوي تحكي تفاصيل الـ 200 جنيه

بيكيه وألبا وجريزمان وسواريز يودعون ميسي بعد رحيله عن برشلونة

أغلبهم نساء وأطفال..مصرع أكثر من 40 مهاجرا بالقرب من جزر الكناري الإسبانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش قادر اخد نفسي.. الفنان صلاح عبد الله يكشف مستجدات حالته الصحية

شهود يروون تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها في قليوب.. فيديو وصور

أول لقطات لموكب نقل مركب الملك خوفو.. صور

نتيجة الثانوية العامة 2021 على صدى البلد.. والتعليم: مفيش مجاميع مبالغ فيها

تعليق ناري من محمد الباز بشأن صورة "قفشة" على عربية الفول

8 شركات.. قرار جديد من روسيا بشأن استئناف رحلات الطيران إلى المنتجعات المصرية

ظهور نادر.. شريف منير مع ابنه الوحيد فؤاد

احتراق سيارة يصيب كوبرى أكتوبر بكثافات مرورية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الآلاف يفرون من الموت.. شاهد| ماذا فعلت الحرائق الضخمة في اليونان؟

طريقة التخلص من الناموس في المنزل

طريقة عمل فطيرة الزعتر والجبن بخطوات بسيطة

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يوليو ..صور

فيديو

بعد حمو بيكا .. القبض على حسن شاكوش فى الساحل الشمالي

فيديوجراف.. رحلت قبل خطوبتها .. تفاصيل حب حياة ميرنا المهندس وأزمة مرضها

رئيس الوزراء يتواصل هاتفياً مع لاعبى منتخب اليد لمؤازرتهم قبل لقاء إسبانيا

تختفي بعد 24 ساعة.. تيك توك TikTok يختبر أبرز ميزات سناب شات

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: حصاد أوليمبي سعادته حذره

د. أحمد شندي يكتب: سرقة العقول طغت علي سرقة الأموال

عبير حلمي تكتب: إسم في معنى «1»

ياسر عبيدو يكتب: طلاق بيل وميلندا لصحة الشركة

عبد الفتاح طارق يكتب: فترة ما بعد الامتحانات!

مني داوود تكتب: الاتيكيت نظافة قلب وأخلاق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

اﻟﻤﺰﻳﺪ