تعليق ناري من محمد الباز بشأن صورة "قفشة" على عربية الفول

علق الإعلامي محمد الباز، على واقعة نشر لاعب النادي الأهلي محمد مجدي "قفشة" صورته، وهو يأكل على عربية فول في الشارع، لافتا إلى أن عددا من جماهير النادي الأهلى عبروا عن غضبهم إزاء هذا الأمر .



وأوضح " الباز "، خلال تقديمه حلقة برنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن هذه الواقعة انتشرت كالنار فى الهشيم، لافتا إلى إن هذا الأمر من الممكن أن يؤثر عليه كلاعب، خاصة أنه يتعارض مع النظام الغذائي للاعبين، وجمهور الأهلى زعل من التصرف ده.



يذكر أن اللاعب محمد مجدي قفشة صانع العاب النادى الأهلى ومنتخب مصر قد احتفل مؤخرا بمرور عامين على انتقاله للقلعة الحمراء، وذلك عبر حسابه علي "انستجرام"

ونشر "قفشة" صورة، وعلق عليها: "سنتين مروا علي انتقالي للنادي الأهلي، أفضل حاجة حصلت في حياتي علي مستوي مسيرتي في الرياضة وكرة القدم، مكنتش اتخيل الوقت يمر بالسرعة دي، بفضل الله سنتين بطولات كبيرة وانجازات كثيرة.



وتابع "قبل ما اجي الاهلي كان ممكن اقول دي بطولات كثيرة جدا، بعد ما لعبت وفهمت طبيعة النادي وجمهوره طلعوا مش كفاية لان مفيش كفاية في الاهلي ، إن شاء الله إن كان لينا نصيب نعيش معا الاهلي سنين وبطولات وإنجازات لان اغلي حاجة في النادي ده الوقت يا تخرج منه كاتب التاريخ ،يا تخرج منه تاريخ لم يكتب ، شكرا جدا علي كل كلامكم الطيب ومشاعركم الجميلة️".



يشار إلى أن النادي الأهلي، أعلن، يوم الأربعاء 31 يوليو 2019، عن نجاحه في الحصول على خدمات محمد مجدي قفشة، صانع ألعاب فريق بيراميدز، بعقد يمتد لخمس مواسم، بعد أن أنهى إجراءات انتقاله.