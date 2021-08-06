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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توابع زلزال ميسي .. أجويرو يطلب الرحيل عن برشلونة

أجويرو
أجويرو

أكدت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أن الأرجنتيني سيرجيو أجويرو طلب الرحيل عن فريق برشلونة، بعد مغادرة مواطنه ليونيل ميسي للنادي.

وأعلن نادي برشلونة الإسباني، أمس الخميس، عن رحيل أسطورته الأرجنتينية ليونيل ميسي عن الفريق، وعدم تجديد عقده.

وبحسب قناة “ بي تي في” الإسبانية، فأن أجويرو طلب الرحيل على الفور من برشلونة بعد رحيل ميسي.

وأشارت القناة إلى أن محامي أجويرو يراجعون العقد المُبرم حديثًا مع برشلونة من أجل خروج اللاعب من النادي الكتالوني، حيث يشعر اللاعب بأنه تعرض للخيانة بعد قدومه للعب مع مواطنه وصديقه ليونيل ميسي.

وانتقل سيرجيو أجويرو لصفوف نادي برشلونة هذا الصيف في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي، وهو يُعد من أقرب أصدقاء ليونيل ميسي.

ليونيل ميسي مانشستر سيتي برشلونة نادي برشلونة أجويرو

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