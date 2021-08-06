مصطفى النجار: الطيران الشارتر عصب السياحة

قال مصطفى النجار المتخصص في الشأن السياحي، الطيران العادي، ليس هو عصب السياحة، وإنما عصبها الطيران الشارتر، مضيفا: "الطيران الشارتر هو الطائرة المخصصة لنقل السائحين وكل ركابها يكونوا سائحين متجهين لمنتجع معين".

وأضاف "النجار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على قناة " المحور"،: "الكلام في الفترة الأخيرة كان على أن السياحة الروسية راجعة، وفعلاً رجعت، وبيتحركوا من مطار القاهرة إلى شرم الشيخ أو الغردقة".

وأوضح المتخصص في الشأن السياحي، أن السلطات الروسية وافقت على عودة الطيران الشارتر إلى مصر؛ بعد العديد من الإجراءات والزيارات.

عبد الرحيم ريحان يروي حقائق علمية عن مراكب الشمس واكتشافها ووظيفتها

وكان خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية، أكد أن اكتشاف مراكب الشمس صاحبته آراء مختلفة منها اكتشافها بالصدفة منذ عهد الملك فاروق أثناء زيارة ضيفه الملك عبدالعزيز آل سعود لهضبة الأهرام بالمركبة الملكية المقطورة بالخيول وقد اقترح جلالة الملك عبد العزيز إزالة تل الأتربة الهائل الملاصق للجانب الجنوبي من هرم خوفو، فأصدر الملك فاروق أوامره إلى مدير عام مصلحة الآثار، بتنفيذ ذلك وتم اعتماد خمسين جنيهًا لتنفيذ عملية إزالة الأتربة التي تم خلالها إزالة ما يوازي ستين ألف متر مكعب من الأتربة على فترات متقطعة ليكتشف حفره مسقوفة بأحجار ضخمة، ليسرع ويخبر الكاتب الصحفي كمال الملاخ ويبدأ في استخراجها ليكشف مزيدًا من الألغاز حيث لم يستخدم مسمارًا معدنيًا واحد في صناعة هذا المركب، فقد استخدم المصري القديم هنا طريقة التعشيق والحبال في تكوين أجزاء هذا المركب كبير الحجم.



ويضيف الدكتور ريحان فى تصريح لـ"صدى البلد" أن هناك آراء تؤكد اكتشافها إعلاميًا بواسطة عالم الآثار المهندس كمال الملاخ فى مايو 1954 وأن اكتشافها أثريًا تم بواسطة مفتش الآثار محمد زكى نور الذى يرجع له الفضل فى اكتشاف هذه المراكب مع زملائه زكى إسكندر ومحمد صلاح عثمان وأحمد يوسف وذلك طبقًا لما ذكر فى كتاب الدكتور عالم الآثار الشهير أحمد فخرى (مصر الفرعونية) صفحة 89 حيث دلل على جهود هؤلاء المفتشين الأثريين الذين لم يأخذوا حقهم تاريخيًا من اكتشاف مراكب الشمس باسمهم .