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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: حصاد أوليمبي سعادته حذره

صدى البلد

شهد هذا الأسبوع حصاد مصري جميل ولكن يغمره الحذر ،ففي بداية الأسبوع شهد فرحه عارمه بفوز منتخبنا الوطني لكره اليد علي منتخب ألمانيا والتي كانت خصم قوي للغاية، ولكن منتخبنا الوطني  كان الأفضل علي الاطلاق طوال فترة المباراه الأمر الذي جعل الأمل يبعث بداخلنا ان منتخبنا الأقرب للفوز علي فرنسا، ونحن نعي تماماً  قوه فرنسا بكره اليد عالمياً والمصنفة أول مجموعه.

ولكن الأمر لم يكن بالهين ولم يحالف الحظ منتخبنا بالرغم من الأداء المشرف، ولكنه خسر لينافس منتخبنا علي البرونزية.

ليأتي انجاز لاعب المصارعة الرومانه محمد ابراهيم (كيشو) ابن اسكندرية المبدع ليحصد البرونزية، وبذلك تكون اول ميداليه للروماني اوليمبيه منذ عام ٢٠٠٤ اي منذ مايقرب من ١٧عام. 
وأري أن كيشو سوف يحقق الكثير والكثير ويعيد لنا الأمجاد الأوليمبية للروماني للبطل العالمي كرم جابر ابن اسكندرية أيضا وقدوه جميع الاجيال.

أما عن الأمر المحزن للغاية، هذا الاسبوع  اصابه  البطل محمد متولي لاعب المصارعه لذلك لم يحالفه الحظ... نسأل الله له الشفاء والعوده للبطولات من جديد.

أما عن الأمر الذي أصاب دهشتي فهو اعتزال لاعبه المصارعه سمر حمزه بعد الهزيمه فأنا لا أجد مبرر لهذا القرار الخاص بها والذي قد يكون مؤقت ولكني أري أنه كان من الأفضل أن تركز علي تجاوز الأخطاء بتلك البطولة والعودة بقوة، فيما هو قادم خاصه أنها لازالت صغيرة السن.. فمصر تحتاح للمقاتلة والمنافسة من أجلها.
هذا لا يمنع المتعه بفوز هدايه ملاك بالبرونزية والبطلة الدولية جينا فاروق بالبرونزية الاسبوع الماضي.. 
ولازلت مصر تحصد وأبطالها يرفعون علمها بالمحافل  الدولية.. ولازلت مصر تنظر الكثير والكثير من أبطالها.

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