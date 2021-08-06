أخبار التوك شو.. تطورات الحالة الصحية لـ صلاح عبدالله.. وموعد الموجة الرابعة لـ فيروس كورونا

تناولت برامج التوك شو، على مدار الساعات الماضية، العديد من القضايا الهامة، وفيما يلي أبرز الأخبار:



مش قادر اخد نفسي.. الفنان صلاح عبد الله يكشف مستجدات حالته الصحية

قال الفنان صلاح عبد الله ، إنه لم يعلن تفاصيل أزمته الصحية الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعى؛ تجنبا لقلق وخوف جمهوره عليه.





دعا زملائه وتلاميذه لتقليده.. طبيب بجامعة القاهرة يوصي بالتبرع بأعضائه عقب الوفاة

أوصى الدكتور عوض عباس رجب، استاذ الكيمياء الحيوية المتفرغ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، بالتبرع بأحد أعضائه؛ فور وفاته.





لارتفاع درجات الحرارة| البترول: استهلاك غاز محطات الكهرباء سجل أعلى معدلاته

قال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن الكميات الحالية التي تم استهلاكها من الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء والبالغة ٤٦٧٠ مليون قدم مكعب غاز يوميا نحو ٦٧٪ من استهلاك الغاز محليا.





قاضي قضاة فلسطين: لا يمكن المساس بأصول الدين تحت مسمى تجديد الخطاب الديني.. فيديو

قال الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية، إنه لا يمكن المساس بأصول الدين تحت مسمى تجديد الخطاب الديني، متابعا: "هذا غير مقبول وتجد هناك ردة فعل عنيفة من قبل رجال الدين، لذا يجب تعريف مصطلح تجديد الخطاب الديني أولا، وهل مقصود به مواكبة الدين لمقتضيات العصر الذي نعيشه، أم نقض للفكر الديني والأصول".





استشاري مناعة: سلالة دلتا تطوق العالم وهذا جرس إنذار للمصريين .. فيديو

قال الدكتور مجدى بدران، استشارى الحساسية والمناعة، إن هناك زيادة في معدلات الحالات الإصابة بفيروس كورونا في كل دول العالم، معقبا: "البعض اعتقد أن الوباء انتهى وهذا غير صحيح".





الفنان محمد ثروت يتحدث عن لحظة وداع حسب الله الكفراوي.. فيديو

قال الفنان محمد ثروت، أنه تم تشييد 17 مدينة جديدة وطرق وكباري، في عهد المهندس الراحل حسب الله الكفراوي.





مصطفى بكرى يكشف مصرع وإصابة 15 مصريا في ليبيا.. فيديو

كشف الإعلامى مصطفى بكرى، عن حادث أليم أصاب مصريين يعملون في ليبيا.





حسام موافي: أكثر أسباب الصداع نفسية.. فيديو

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أسباب وأعراض الصداع.





تاج الدين: تخطينا ذروة الموجة الثالثة من كورونا .. وهذا موعد الرابعة

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، مستجدات وتطورات فيروس كورونا المستجد.





وجع في القلب| ابنة صلاح عبدالله تكشف تفاصيل حالته الصحية.. فيديو

قالت دنيا صلاح عبدالله ابنة الفنان الكبير صلاح عبدالله، “كنت مضطرة أن أكتب تفاصيل مرض والدي، حتى لا يتم إطلاق الشائعات التي لا أساس لها من الصحة حول والدي ولكي أكشف الحقيقة للجميع”.





الأرصاد تكشف سبب سقوط الأمطار مع ارتفاع درجات الحرارة

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات الطقس خلال الفترة المقبلة، وموعد انكسار الموجة الحارة، وكذلك سبب سقوط الأمطار تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة.





الإسكان الاجتماعي توضح تفاصيل ومواعيد مشروع "سكن لكل المصريين".. فيديو

قالت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن حجز الوحدات السكنية المطروحة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “سكن لكل المصريين 2” لمنخفضي ومتوسطي الدخل، يبدأ بعد غدٍ الأحد 8 أغسطس حتى 14 أغسطس ، للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط.

