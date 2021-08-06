عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. تطورات الحالة الصحية لـ صلاح عبدالله.. وموعد الموجة الرابعة لـ فيروس كورونا

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، على مدار الساعات الماضية، العديد من القضايا الهامة، وفيما يلي أبرز الأخبار:


مش قادر اخد نفسي.. الفنان صلاح عبد الله يكشف مستجدات حالته الصحية
قال الفنان صلاح عبد الله ، إنه لم يعلن تفاصيل أزمته الصحية الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعى؛ تجنبا لقلق وخوف جمهوره عليه.
 


دعا زملائه وتلاميذه لتقليده.. طبيب بجامعة القاهرة يوصي بالتبرع بأعضائه عقب الوفاة
أوصى الدكتور عوض عباس رجب، استاذ الكيمياء الحيوية المتفرغ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، بالتبرع بأحد أعضائه؛ فور وفاته.
 


لارتفاع درجات الحرارة| البترول: استهلاك غاز محطات الكهرباء سجل أعلى معدلاته
قال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن الكميات الحالية التي تم استهلاكها من الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء والبالغة ٤٦٧٠ مليون قدم مكعب غاز يوميا نحو ٦٧٪ من استهلاك الغاز محليا.
 


قاضي قضاة فلسطين: لا يمكن المساس بأصول الدين تحت مسمى تجديد الخطاب الديني.. فيديو
قال الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية، إنه لا يمكن المساس بأصول الدين تحت مسمى تجديد الخطاب الديني، متابعا: "هذا غير مقبول وتجد هناك ردة فعل عنيفة من قبل رجال الدين، لذا يجب تعريف مصطلح تجديد الخطاب الديني أولا، وهل مقصود به مواكبة الدين لمقتضيات العصر الذي نعيشه، أم نقض للفكر الديني والأصول".
 


استشاري مناعة: سلالة دلتا تطوق العالم وهذا جرس إنذار للمصريين .. فيديو
قال الدكتور مجدى بدران، استشارى الحساسية والمناعة، إن هناك زيادة في معدلات الحالات الإصابة بفيروس كورونا في كل دول العالم، معقبا: "البعض اعتقد أن الوباء انتهى وهذا غير صحيح".
 


الفنان محمد ثروت يتحدث عن لحظة وداع حسب الله الكفراوي.. فيديو
قال الفنان محمد ثروت، أنه تم تشييد 17 مدينة جديدة وطرق وكباري، في عهد المهندس الراحل حسب الله الكفراوي.
 


مصطفى بكرى يكشف مصرع وإصابة 15 مصريا في ليبيا.. فيديو
كشف الإعلامى مصطفى بكرى، عن حادث أليم أصاب مصريين يعملون في ليبيا.
 


حسام موافي: أكثر أسباب الصداع نفسية.. فيديو
كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أسباب وأعراض الصداع.
 


تاج الدين: تخطينا ذروة الموجة الثالثة من كورونا .. وهذا موعد الرابعة
كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، مستجدات وتطورات فيروس كورونا المستجد.
 


وجع في القلب| ابنة صلاح عبدالله تكشف تفاصيل حالته الصحية.. فيديو
قالت دنيا صلاح عبدالله ابنة الفنان الكبير صلاح عبدالله، “كنت مضطرة أن أكتب تفاصيل مرض والدي، حتى لا يتم إطلاق الشائعات التي لا أساس لها من الصحة حول والدي ولكي أكشف الحقيقة للجميع”.
 

 


الأرصاد تكشف سبب سقوط الأمطار مع ارتفاع درجات الحرارة
كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات الطقس خلال الفترة المقبلة، وموعد انكسار الموجة الحارة، وكذلك سبب سقوط الأمطار تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة.
 


الإسكان الاجتماعي توضح تفاصيل ومواعيد مشروع "سكن لكل المصريين".. فيديو
قالت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن حجز الوحدات السكنية المطروحة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “سكن لكل المصريين 2” لمنخفضي ومتوسطي الدخل، يبدأ بعد غدٍ الأحد 8 أغسطس حتى 14 أغسطس ، للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط.
 

 

ترشيحاتنا

نشرة أخبار الجيزة| نقل مركب خوفو في موكب ملكي.. وغلق 4 محال تجارية.. حملات مكثفة على المقاهي

عملية نقل مركب خوفو استغرقت 10 ساعات وسيتم عرضها خارج المتحف المصري الكبير

بعد رحيله.. 5 لحظات لا تنسى لـ ميسي مع برشلونة

حظك اليوم السبت 7_8 _2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

إعلام عبري: إسرائيل تتجه لضبط النفس بعد قصف جنوب لبنان

نشرة المنوعات.. قطيع أسود يهاجم مجموعة من الأطفال.. كورونا يسجل 200 مليون إصابة حول العالم.. وريهانا تصبح أغنى فنانات العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش قادر اخد نفسي.. الفنان صلاح عبد الله يكشف مستجدات حالته الصحية

شهود يروون تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها في قليوب.. فيديو وصور

تعليق ناري من محمد الباز بشأن صورة "قفشة" على عربية الفول

أول لقطات لموكب نقل مركب الملك خوفو.. صور

نتيجة الثانوية العامة 2021 على صدى البلد.. والتعليم: مفيش مجاميع مبالغ فيها

بعد نقلها للمستشفى.. مجدي كامل يكشف حالة مها أحمد الصحية| خاص

8 شركات.. قرار جديد من روسيا بشأن استئناف رحلات الطيران إلى المنتجعات المصرية

ظهور نادر.. شريف منير مع ابنه الوحيد فؤاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الآلاف يفرون من الموت.. شاهد| ماذا فعلت الحرائق الضخمة في اليونان؟

طريقة التخلص من الناموس في المنزل

طريقة عمل فطيرة الزعتر والجبن بخطوات بسيطة

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يوليو ..صور

فيديو

بعد حمو بيكا .. القبض على حسن شاكوش فى الساحل الشمالي

فيديوجراف.. رحلت قبل خطوبتها .. تفاصيل حب حياة ميرنا المهندس وأزمة مرضها

رئيس الوزراء يتواصل هاتفياً مع لاعبى منتخب اليد لمؤازرتهم قبل لقاء إسبانيا

تختفي بعد 24 ساعة.. تيك توك TikTok يختبر أبرز ميزات سناب شات

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: حصاد أوليمبي سعادته حذره

د. أحمد شندي يكتب: سرقة العقول طغت علي سرقة الأموال

عبير حلمي تكتب: إسم في معنى «1»

ياسر عبيدو يكتب: طلاق بيل وميلندا لصحة الشركة

عبد الفتاح طارق يكتب: فترة ما بعد الامتحانات!

مني داوود تكتب: الاتيكيت نظافة قلب وأخلاق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

اﻟﻤﺰﻳﺪ