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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مهاب مميش: قناة السويس الجديدة نُفِّذت خلال عام واحد لهذا السبب

الفريق مهاب مميش
الفريق مهاب مميش

قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لشئون هيئة قناة السويس، إن قناة السويس الجديدة كان من المقرر تنفيذها فى 3 سنوات، ولكن بفضل سواعد أبنائها المصريين تم الانتهاء من تدشينها خلال عام واحد فقط، وافتتاحها فى عام 2015.

وأوضح  مميش "  ، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامى محمد الباز ببرنامج اخر النهار والمذاع عبر فضائية النهار ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان يتابع يوميا أعمال تنفيذ قناة السويس الجديدة ، لافتا الى أن كافة العاملين بذلوا مجهودا جبارا فى تدشين قناة السويس الجديدة فى أعمال الحفر والتكريك حيث كانت 45 كراكة تعمل فى وقت واحد.

وأكد أن الشعب المصرى يثق فى قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى والتف الشعب حول قيادته السياسية والمشروع القومى المتمثل فى قناة السويس  ، لافتا لتحقيق أرباح منذ أول يوم لحفل اطلاق قناة السويس الجديدة .

ولفت الى أن عائد قناة السويس الجديدة تم تحصيله فقط فى شهر ونصف مؤكدا أن هذا المشروع اثبت نجاحه منذ أول يوم وتحقيق ايرادات مرتفعة حيث تم تحصيل العام الماضى من قناة السويس الجديدة مبلغ  5 مليارات و840 مليون دولار، ونجحت بتوفير عدد أقل من الساعات بحمل البضائع يصل إلى 11 ساعة وعمق 66 قدما.


يذكر انه فى السادس من أغسطس عام 2015،  وقَّع الرئيس عبدالفتاح السيسي، على وثيقة بدء تشغيل قناة السويس الجديدة، بحضور عدد من ملوك ورؤساء وأمراء وقادة دول العالم، في احتفالية عالمية بمنطقة القناة.

قناة السويس قناة السويس الجديدة لفريق مهاب جديد الفريق مهاب مميش

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