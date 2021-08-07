طارق الشناوي : الصورة الذهنية للعربي تغيرت في السينما الأجنبية بفضل الإعلام والسوشيال ميديا..فيديو

قال الناقد الفني طارق الشناوي، أن الصورة الذهنية للعربي تؤخذ من وسائل الإعلام، مؤكدا أنه حدث نوع من التغير للصورة الذهنية للعربي في السينما الأجنبية.

السوشيال ميديا وضحت تلك الصورة

وأضاف الشناوي خلال لقاء له لبرنامج “بيت للكل” عبر “القناة الأولى المصرية” أن السوشيال ميديا وضحت تلك الصورة، مشيرا إلى أنه خلال أوقات سابقة كان يتم تصوير العربي على أنه شخص إرهابي وكان خطأ.

وتابع الناقد الفني طارق الشناوي أن الثقافة المصرية أعطت صورة للخليجي على أنه ثري، مؤكدا أنه كان خطأ، لأن هناك مواطنين في الخليج يعانون من الفقر وهناك أثرياء .

وأشار الشناوي إلى أنه في بعض الأحيان بسس ما تقوم به جماعة داعش من عمليات إرهابية ويرددون أسم الله والرسول في عملياتهم تعطي فرصة للغرب أن يطلق الإرهاب على العرب.