الرعاية الصحية تصدر نشرتها الإخبارية العاشرة متضمنه فاعليات ونشاط الهيئة في أسبوع .. اعرف التفاصيل

الهيئة العامة للرعاية الصحية:-

الرعاية الصحية تصدر نشرتها الإخبارية العاشرة متضمنة فاعليات ونشاط الهيئة في أسبوع

تفقد عدد من المنشآت الطبية التابعة للهيئة في محافظة الأقصر

استحداث 13 شكلًا أوروبيًا وأمريكيًا لزي التمريض بمستشفيات الهيئة في الأقصر لأول مرة بمصر

أصدرت الهيئة العامة للرعاية الصحية، يوم الجمعة، نشرتها الإخبارية الدورية العاشرة، تحت عنوان (رعاية نيوز)، والتي تتضمن إنجازات الهيئة وفعالياتها وأنشطتها على المستويين المحلي والدولي، وكذلك فعاليات وأنشطة إداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات.

واستهلت النشرة، بالجولة الميدانية التي قامت بها الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، ورافقها خلالها الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، لتفقد عدد من المنشآت الطبية التابعة للهيئة في محافظة الأقصر، وهما مستشفى الكرنك الدولي ومجمع الأقصر الطبي الدولي، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، وكذلك متابعة أعمال التطوير الجارية لاستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة، والتي انطلقت بها في 16 فبراير من العام الجاري.



حيث استعرض الدكتور أحمد السبكي، خلال الجولة، إمكانات مستشفى الكرنك الدولي، وما تمتلكه من كوادر طبية وتجهيزات طبية وغيرطبية هائلة لتقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمتعاملين، وتصريحات الدكتورة هالة زايد، أن "مستشفيات هيئة الرعاية الصحية نواة للسياحة العلاجية في مصر"، كما "أحدثت طفرة غير مسبوقة في مجال الخدمات التمريضية"، وذلك من خلال الاهتمام بالتعليم والتدريب المستمر للطواقم التمريضية، إضافة إلى الاهتمام بالمظهر العام واستحداث 13 شكلًا أوروبيًا وأمريكيًا لزي التمريض بمستشفيات الهيئة في الأقصر لأول مرة بمصر.

كما أعلن السبكي، خلال الجولة، تسجيل 990 ألف مواطن وإجراء الفحص الطبي الشامل لأكثر من 170 ألف منهم ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر، وكذلك الانتهاء من تفعيل 100% من نظم التحول الرقمي ب 29 مركز ووحدة صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، وتنفيذ أكثر من 500 برنامج تدريبي للعاملين، وتسجيل 34 منشآة لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك في إطار الجهد والعمل الجاد على توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وتضمنت النشرة، أعمال الاجتماع الدوري الشهري لاجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية رقم (41)، حيث شمل استعراض تقرير أداء الخدمات الطبية والعلاجية من خلال المنشآت الصحية التابعة للهيئة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد, والتي وصلت إلى تقديم أكثر من 5 مليون خدمة طبية للمنتفعين بمحافظات "بورسعيد والأقصر والإسماعيلية" وبجودة عالمية، كما شمل عرض تقرير الأداء المالي والقوائم المالية للهيئة عن النصف الثاني من السنة المالية 2021/2020, والذي يؤكد الاستغلال الأمثل للموارد والعمل على الاستثمار وتنويع مصادر الدخل الذاتية للهيئة بما يضمن استدامة الخدمات والحفاظ على موارد الدولة من خلال منظومة عمل متكاملة تعمل وفق أحدث النظم للإدارة المالية بالهيئة.

وتضمنت أيضًا، إطلاق أول منصة رقمية تفاعلية للتواصل بين العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية، ومن بينهم أعضاء المهن الطبية، باسم Care Connect، وهي لأول مرة في مصر والدول العربية تفعيل منصة بين العاملين بالمهن الطبية مما يسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمرضى، إلى جانب تدشين المعرض الإعلامي الأول للهيئة, والذي يتضمن الإصدارات الأولى للمركز الإعلامي بالهيئة، وأبرز الجهود والأنشطة الإعلامية في الفترة الماضية، لنشر إنجازات وفعاليات ومبادرات الهيئة، بما يرسم الصورة الذهنية الإيجابية عن الهيئة لدى وسائل الإعلام المختلفة، ومنها إلى الجمهور العام مستخدمي هذه الوسائل الإعلامية.

كما تضمنت، اعتماد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أحمد السبكي، حركة مدراء أفرع الهيئة بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بالإضافة إلى جولة الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، بالإدارات المختلفة بفرع هيئة الرعاية الصحية في محافظة الأقصر، واجتماعه مع مدراء الفرع والإدارات والمستشفيات التابعة للهيئة في المحافظة، لتنسيق آليات العمل والتأكيد على بذل الجهد والعمل الجاد نحو تحقيق رؤية الهيئة بتقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وشملت النشرة الإخبارية، تقديم منشآت هيئة الرعاية الصحية الخدمة الطبية والعلاجية ل 500 طالب من طلاب الثانوية العامة، إضافة إلى إجراء الفحص الطبي المبدئي لجميع الطلاب والمشرفين والمراقبين على أداء الامتحانات، ضمن خطة الهيئة لتأمين الخدمات الطبية لامتحانات شهادة الثانوية العامة بمحافظتي بورسعيد والأقصر للعام الدراسي الحالي 2021/2020، بالإضافة إلى إعلان هيئة الرعاية الصحية تقديم أكثر من 4 مليون خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد وفق أحدث معايير الجودة العالمية وذلك خلال استعراض إمكانات منشآتها الصحية وقدراتها على مجابهة الأزمات والكوارث ببورسعيد بالتدريب العملي المشترك على إدارة الأزمات والطوارئ "صقر80".

كما شملت، استحداث هيئة الرعاية الصحية 10 خدمات طبية متطورة ولأول مرة داخل مستشفياتها بمحافظة الأقصر، ومنها عمليات بدون جراحة وعمليات باستخدام أحدث التقنيات وفق الممارسات الصحية العالمية، وكذلك استحداث 15 تخصصًا طبيًا ضمن برنامج العيادات الخارجية بالمستشفيات للاحتياجات الصحية للمرضى، وذلك في إطار جهود الهيئة المبذولة لتوفير الرعاية والخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين وبجودة عالمية داخل نطاق محافظاتهم وعدم حاجتهم إلى السفر سواء للداخل أو الخارج لتلقي الرعاية الصحية اللازمة لهم، وتخفيف العبء من على كاهل المرضى وذويهم.

وشملت أيضًا، بدء هيئة الرعاية الصحية حملة الكشف المبكر المجاني عن أمراض هشاشة العظام لدى الرجال والسيدات وأصحاب الأمراض المزمنة من المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الإسماعيلية، وتستمر الحملة على مدار أربعة أيام غير متتالية خلال شهر أغسطس الجاري، يوم الثلاثاء من كل أسبوع، داخل المجمع الطبي بالإسماعيلية ومركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكلى والمسالك البولية للتابعين للهيئة بالمحافظة، بهدف الكشف المبكر عن أمراض هشاشة العظام أو عوامل الخطورة المؤدية إليها وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة إضافة إلى تقديم التوعية اللازمة للحماية والوقاية من الإصابة بالمرض.

وأخيرًا.. إطلاق المؤتمر السنوي الأول لمستشفى الرمد التخصصي التابع لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، حيث تم إعلان تقديم المستشفى أكثر من 85 ألف خدمة طبية لعلاج المرضى في مجال طب وجراحة العيون خلال عام، وتجهيزاتها بأحدث التجهيزات الطبية وغير الطبية، وضمها أفضل الكوادر البشرية من الأطقم الطبية والإدارية للمستشفى، والذي جعلها قلعة من قلاع طب وجراحة العيون في مصر.

جدير بالذكر أن نشرة (رعاية نيوز)، هي نشرة إخبارية دورية، تصدر بشكل أسبوعي المركز الإعلامي للهيئة، لعرض انجازات وفعاليات وأنشطة الهيئة العامة للرعاية الصحية وإداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة على المستويين المحلي والدولي، وذلك إيمانًا منها بضرورة إبراز الإنجازات والحقائق والمعلومات عن الجهات والهيئات المختلفة من مصادرها الرسمية، للنشر والتوعية بأهم الخدمات والرعاية الصحية التي تمس المواطن المصري وكيفية انتفاعه بها، إضافة إلى أنها تسهم في دحض الشائعات حال ظهورها والتي قد تثير الذعر والبلبلة بين المواطنين وتثير الرأي العام لغياب المعلومات الصحيحة الموثوقة من قنواتها الرسمية، وخاصة في المجال الصحي الذي يعد أهم المجالات التي تمس حياة المواطن المصري وسلامته.