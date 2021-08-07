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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مرتبطة أحيانًا بُعزلة المصطلح.. أستاذ أدب يكشف المشاكل التي تواجه النقد..فيديو

النقد الأدبي
النقد الأدبي

قال الدكتور حسين حمودة، أستاذ النقد الأدبي بكلية الآداب جامعة القاهرة، إنِّه يوجد مشكلات في النقد مرتبطة أحيانًا بُعزلة المصطلح وعُزلة النقد الأكاديمي، وعدم وجود منابر كافية للنشر النقدي، وعدم إشاعة الروح النقدية بشكل عام.

 

وأضاف حمودة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “المساء مع قصواء” عبر فضائية “تن” أن الروح النقدية هي التي من المفروض تبدأ من بداية مراحل التعليم الأولى، وزرع أصول الفكر النقدي، وروح النقد نفسها في فكر الأطفال مُنذ البداية، بمعنى ألا يكون التعليم قائمًا على التلقين والحفظ فقط، ولكن على التفكير والتأمل وإبداء وجهات النظر.

 

كنت مُراقب ومُنخرط تمامًا في قراءة عدد كبير جدًا ومئات الأعمال

وتابع أستاذ النقد الأدبي بكلية الآداب جامعة القاهرة، أنني كنت مُراقب ومُنخرط تمامًا في قراءة عدد كبير جدًا ومئات الأعمال بُحكم مشاركتي في تحكيم عدد كبير من الجوائز في الأعمال الأدبية، فلاحظت ظواهر مرتبطة بصعود أنواع أكثر من أنواع أخرى من الأعمال الأدبية.

 

وأشار حمودة إلى  أن الأعمال التي تتراجع أو تتوارث أويقل الإقبال عليها مرتبطة بقدرتها على التعبيرعن الناس، والواقع التي يتغير باستمرار.

 

جامعة القاهرة النقد لنشر النقدي التعليم الأعمال الادبية

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